Escuchó ruidos en su computadora y, cuando la abrió, encontró un intruso inesperado

El protagonista del video reveló un inesperado final. El momento se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Un joven escuchó ruidos extraños que venía del interior de una de sus computadoras y, cuando abrió el CPU, se encontró una sorpresa. Kevin Silva compartió un video en TikTok donde mostró el intruso que “habitaba” en la máquina y su experiencia fue furor en las redes sociales.

“Estaba durmiendo y escuché un ruido que salía de mi computadora”, escribió el joven junto a la secuencia que mostraba como sacaba una de las tapas del gabinete.

Sobre el final del video en uno de los costados un pequeño hocico y largos bigotes comenzaron a asomarse. Era un ratón que miraba como el joven abría la computadora.

Aunque muchas personas sienten fobia por las ratas, muchos usuarios sintieron ternura por el roedor e hicieron bromas sobra la presencia del animal. “Su carita”, “Es el que da energía”, “Yo me desmayo”, “Es de chill”, “Chefsito, esa no es la alacena” y “Es el servicio técnico”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Ante las consultas de los usuarios sobre qué sucedió con el ratón, el joven hizo dos videos más donde explicó que había pasado. “Yo esa noche me puse a buscar de dónde llegaba el sonido, y sorpresa: llegaba de la computadora. La verdad, pensé que había entrado un insecto, pero nunca un ratón”, reconoció.

“Volví a taparlo y busqué una caja para atraparlo, pero el ratón fue más hábil que yo. Pensé que al quitar la tapa el ratón iba a saltar, pero no, se quedó quieto un buen tiempo, así que saqué la caja, pero en ese momento el ratón huyó. Lo raro es que creo que el ratón sigue en mi cuarto, pero no sé cómo encontrarlo”, lamentó.

Oscar, el gato que predijo 100 muertes en un geriátrico

Una increíble historia se volvió viral en las redes sociales y el protagonista es un gato. Su nombre es Oscar y, por fuera de lo común de ser solo un animal doméstico, descubrieron una "habilidad" insólita: el felino predijo 100 decesos, lo apodaron "El mensajero de la muerte" y varios profesionales de la salud salieron a hablar sobre este tema.

Después de varias pruebas que dieron su grado de efectividad, la gente que trabaja en la residencia de adultos mayores Rhode Island ubicada en Estados Unidos, dio a conocer la historia de Oscar. "No se equivoca. Parece que sabe cuándo los pacientes están a punto de morir", indicó David Sosa, médico especializado en geriatría, quien dialogó con la revista The New England Journal of Medicine.

El gatito tiene 15 años y llegó al lugar gracias a un trabajador del geriátrico que lo acogió cuando vivía en la calle. Al darse cuenta de esta situación, consideraron hacer una prueba para evaluarlo bajo sus propios ojos: llevaron al animal a la habitación de un paciente que estaba próximo a morir, pero Oscar se fue al cuarto de otro adulto mayor.

Lo sucedido sorprendió a todos: el paciente que tenía un cuadro delicado de salud vivió varios días más, mientras que el otro, al que el gato fue a su habitación, murió a las pocas horas. "Siempre se las arregla para aparecer en las últimas dos horas", sostuvo Joan Teno, doctora y docente en la Universidad Brown.