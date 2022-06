Hermanos de "Umbrella Academy" vuelven para enfrentarse a nueva amenaza del día del juicio final

FILE PHOTO: A premiere for the television series The Umbrella Academy

Los luchadores hermanos de "The Umbrella Academy" regresan esta semana para hacer más travesuras de superhéroes, enfrentándose a una nueva amenaza universal y a algunos rivales ya conocidos.

La tercera temporada de la exitosa serie de Netflix presenta la Academia Sparrow, más elegante, así como la transición del personaje Vanya Hargreeves a Viktor Hargreeves, que refleja la vida personal del actor Elliot Page.

El director de la serie, Steve Blackman, dijo que había trabajado estrechamente con Page en el argumento después de que el nominado al Oscar de 35 años, antes conocido como Ellen Page, dijera a finales de 2020 que era transgénero y que había cambiado su nombre.

"Elliot me había llamado después de que se hicieran los guiones y me dijo que estaba haciendo la transición y, obviamente, quise apoyarle mucho. Nadie (...), me obligó a escribirlo así en la historia, pero pensé que era lo correcto", dijo Blackman a Reuters.

"Me puse en contacto con (el grupo de defensa de los medios de comunicación LGBTQ) GLAAD, me puse en contacto con un escritor trans que quería que fuera mi asesor y, junto con Elliot, hablamos de cómo íbamos a hacer la historia. No queríamos que se convirtiera en la historia de la serie, así que tuvimos que encontrar un equilibrio entre hacer esa transición y, al mismo tiempo, hacerlo de una manera que se sintiera auténtica, sensible, real".

La segunda temporada terminó con los hermanos deteniendo un apocalipsis de 1963 y volviendo al presente para encontrarse en otra línea temporal y con su casa ocupada por la Academia Sparrow, hermanos adoptados por su padre, incluyendo una versión malvada de su hermano fallecido Ben.

Anteriormente, Ben, interpretado por el actor Justin H. Min, sólo aparecía como un fantasma para su hermano Klaus.

"Sin embargo, ha sido estupendo poder actuar por fin junto a algunos de los otros miembros del reparto por primera vez, verlos mirarme a los ojos por primera vez", dijo Min.

Basada en los cómics de Gerard Way y Gabriel Bá, la serie se ha ganado a los fans por sus luchas familiares, sus melodías pegadizas y sus elementos surrealistas.

Consultado por la dinámica del set, el actor Tom Hopper, que interpreta a Luther, dijo: "Nos conocemos todos tan bien y conocemos tan bien los personajes de los demás y cómo los interpretamos todos que es muy divertido".

"Pero a veces puede ser un poco caótico".

La tercera temporada de "The Umbrella Academy" se estrena el miércoles.

