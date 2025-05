Terminó 'The Last of Us 2': las tres claves para entender el final.

Este domingo, fue el esperado final de la segunda temporada de The Last of Us la exitosa serie de HBO que generó gran impacto a nivel mundial. Basada en el popular videojuego desarrollado por Naughty Dog, la historia que protagonizan Pedro Pascal y Bella Ramsey cerró una nueva etapa con el séptimo capítulo titulado “Convergence”.

La segunda entrega de la ficción retomó los acontecimientos del juego The Last of Us Part II y fijó su narrativa en la evolución de Ellie, interpretada por Ramsey, y el vínculo con su mejor amiga Dina (Isabela Merced), en medio de un espiral de violencia, dolor y complicadas decisiones. Además, el regreso de Joel (Pedro Pascal), aunque solo en flashbacks, fue fundamental para comprender el trasfondo emocional de la joven protagonista.

Con una producción de primer nivel, actuaciones excelentes y una trama fiel a la esencia del videojuego, The Last of Us se consagró como uno de los dramas televisivos más relevantes de los últimos años. Por lo que su capítulo final dejó huella tanto en los fans del juego como en los seguidores de la ficción.

Los tres momentos claves del último capítulo de The Last of Us

El episodio final de la segunda temporada de The Last of Us, titulado "Convergence", sacudió a los espectadores con un cierre tan brutal como revelador. A través de una narrativa cargada de violencia, dolor y dilemas morales, tres momentos se destacaron como los más impactantes del capítulo, marcando un antes y un después tanto para los personajes como para la audiencia.

La escena más dolorosa: la caída de Mel y el quiebre de Ellie

En su búsqueda desesperada por vengar la muerte de Joel, Ellie (Bella Ramsey) se embarca en un espiral de violencia que alcanza su punto más oscuro con el asesinato de Mel (Ariela Barer), una de las colaboradoras más cercanas de Abby. Mel, embarazada y aterrada, le ruega a Ellie que le salve la vida a su bebé antes de morir. Pero Ellie, completamente sobrepasada por el shock, no reacciona.

Este momento no solo pone a prueba la empatía del espectador, sino que también sumerge a Ellie en una crisis interna sin retorno. Craig Mazin, coguionista de la serie, confesó que esta escena es “más oscura” incluso que lo que se mostró en el videojuego original. “A veces tenemos que ir allí”, dijo Neil Druckmann, autor del juego, reconociendo que el daño colateral es clave para entender las consecuencias emocionales del viaje de Ellie.

La muerte de Jesse: el precio del amor y la obsesión

El triángulo afectivo entre Ellie, Dina (Isabela Merced) y Jesse (Young Mazino) aportaba uno de los hilos emocionales más ricos de la temporada. Jesse, además de ser ex pareja de Dina y mentor de Ellie, representaba una voz de razón y equilibrio frente al camino autodestructivo de la protagonista. Todo se desmorona cuando Abby (Kaitlyn Dever), en una escena cargada de tensión, irrumpe y mata a Jesse con un disparo en la cabeza. La crudeza y rapidez de la escena deja al espectador sin tiempo para procesar el impacto, pero promete fuertes consecuencias para el vínculo entre Ellie y Dina en la tercera temporada, sobre todo tras revelarse que Dina está embarazada de Jesse.

El cambio de foco: la historia ahora es de Abby

En uno de los movimientos narrativos más audaces de la serie, The Last of Us da un giro total justo cuando Abby apunta su arma hacia Ellie. En lugar de mostrar el desenlace inmediato, el episodio retrocede varios días y cambia el punto de vista para seguir a Abby dentro del cuartel general de los WLF en Seattle. Este cambio de foco adelanta la gran apuesta de la tercera temporada: contar la historia desde el lado de quien hasta ahora fue vista como antagonista. Tal como sucedía en el videojuego, la serie buscará que el público comprenda las motivaciones de Abby, una joven marcada por la misma rabia y dolor que mueve a Ellie. Ambas son reflejo una de la otra: víctimas de una cadena interminable de venganza.

Qué se sabe de la tercera temporada de The Last of Us

Con este final, The Last of Us prepara el terreno para una tercera temporada en la que se responderán varias incógnitas planteadas hasta ahora: el origen de los Serafitas, los motivos detrás del conflicto con los WLF, y el verdadero alcance de figuras clave como Isaac o la profeta. La serie promete seguir profundizando en sus personajes y en las zonas más grises de la moral humana, sin ofrecer respuestas fáciles.