Tenía 100 años: murió Peppino Mazzullo, la histórica voz del Topo Gigio

Peppino Mazzullo, el actor italiano que durante más de cuatro décadas estuvo detrás de la voz original de Topo Gigio, murió el pasado miércoles 30 de septiembre de 2026 a los 100 años. El intérprete falleció en su casa de Santo Stefano di Briga, en Messina, Sicilia, pocos meses después de haber celebrado su centenario junto a familiares, amigos y vecinos.

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Mazzullo había nacido el 6 de junio y dedicó gran parte de su trayectoria artística al personaje creado por la titiritera Maria Perego a fines de la década de 1950. Desde 1961 y hasta 2006, fue el encargado de darle voz a uno de los ratones más reconocibles de la televisión y contribuyó a definir varios de los rasgos que lo hicieron popular entre distintas generaciones.

Aunque su rostro no alcanzó la misma fama que el Topo Gigio, su interpretación fue fundamental para construir la identidad del personaje. Mazzullo aportaba la voz y también intervenía con improvisaciones, gestos y expresiones que terminaron formando parte del repertorio habitual del personaje.

Una de las frases que quedaron asociadas al ratón fue "Ma cosa mi dici mai?", una expresión que, de acuerdo con distintos medios italianos, surgió de una intervención del propio Mazzullo y terminó convirtiéndose en uno de los latiguillos más reconocibles de Topo Gigio.

Una voz que cruzó las fronteras de Italia

El éxito de Topo Gigio no quedó limitado a la televisión italiana. El personaje llegó a Estados Unidos y tuvo varias apariciones en The Ed Sullivan Show, uno de los grandes programas de la televisión estadounidense de la época. Mazzullo también formó parte de esa expansión internacional. Entre otras particularidades, podía comunicarse en inglés, una característica que facilitó el trabajo durante las presentaciones fuera de Italia. Mientras los titiriteros manipulaban al personaje mediante varillas, el actor se encargaba de darle voz fuera de cámara.

La exposición internacional convirtió a Topo Gigio en un fenómeno mucho más amplio. El personaje pasó por programas de televisión, escenarios teatrales y espectáculos musicales y llegó a distintos países de Europa y América Latina. En Argentina, el ratón consiguió una popularidad especialmente fuerte. Sus canciones, frases y movimientos se incorporaron a la memoria de varias generaciones. Sin embargo, la voz de Mazzullo no fue la única que escuchó el público latinoamericano: en diferentes períodos, Topo Gigio contó con actores locales y distintas versiones de doblaje.

La trayectoria de Peppino Mazzullo

Más allá de su trabajo junto a Topo Gigio, Mazzullo desarrolló una extensa carrera en el mundo del espectáculo. Trabajó en teatro, radio y televisión y también interpretó a Richetto, otro personaje vinculado al histórico festival infantil italiano Zecchino d'Oro. Sin embargo, fue Topo Gigio el personaje que terminó definiendo su carrera.

Durante 45 años, Mazzullo permaneció ligado al ratón y se convirtió en una parte inseparable de su identidad. Su fallecimiento se produjo pocos meses después de haber cumplido 100 años y en el mismo año en que murió Gabriel Garzón, el reconocido actor, comediante y titiritero mexicano que durante años fue una de las voces de Topo Gigio para el público latinoamericano. El funeral de Mazzullo se realizó en la iglesia de San Giovanni Battista de Santo Stefano di Briga.