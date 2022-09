Zaira Nara rompió el silencio sobre la crisis con su pareja Jakob Von Plessen: "Me duele"

Zaira Nara rompió el silencio sobre las versiones de crisis con su pareja, Jakob Von Plessen.

Zaira Nara volvió a ser interrogada por los periodistas de LAM (América TV) acerca de los rumores de infidelidad por parte de su pareja, Jakob Von Plessen. En su descargo, la conductora confesó el gran dolor que sintió en aquel momento.

Estas versiones salieron a luz a comienzos de 2022, cuando se rumoreó que Jakob la había engañado con otra mujer, justo el mismo día en que Mauro Icardi le fue infiel a Wanda en París con "La China" Suárez. Después de varios meses sin decir nada, Zaira fue acorralada por los periodistas de LAM.

"Cuando se dijo que estabas separada, ¿estabas separada?", le preguntó Fernanda Iglesias. "No...", respondió Zaira, pero por sus gestos todos notaron que estaba mintiendo. "¿Ves? Ponés caras", le señaló Ángel de Brito. "Pero porque ella lo pregunta en un tono... No, creo que no. No me acuerdo qué dije", respondió la modelo.

Entonces, Pía Shaw se puso a leer en vivo la conversación privada que había tenido con Zaira en aquel entonces. “El 19 de mayo Zaira me contestó ‘somos una familia y siempre lo seremos, no me gusta que inventen un perfil de Jakob que no es, jamás lo encontré con nadie’”, leyó la panelista.

Cuando le preguntaron si pasó algo malo en su relación, Nara respondió: "Sí, como en todas las familias. Pero no porque me presionen voy a acelerar procesos o hacer declaraciones. Hoy, solo puedo decirte que me duele que inventen que yo lo encontré siéndome infiel. Me duele por mí, por él, por la familia, por los amigos, no es real’”.

"Yo que tengo un poco más de memoria que vos, Yanina dijo que salías con un polista", sumó De Brito, y Latorre aseguró que no es que una sola persona se lo dijo, sino muchas. Zaira negó haber tenido algo con el polista y cerró: "En ese momento salí a hablar porque de mí estoy acostumbrada a que se hable porque yo estoy expuesta, pero cuando salieron a hablar de Jakob sobre una chica que yo conozco un montón, me pareció acorde decirle eso a Pía, porque ya estaba tomando una dimensión que dije 'frenemos esto”.

Zaira Nara mandó al frente a Wanda Nara sin querer

En aquella misma entrevista, le preguntaron a Zaira si eran ciertos los rumores de romance entre Wanda y L-Gante. "Nooo, déjense de joder, chicos. Con Wanda nos gusta bailar la música de L-Gante. ¿Quién dijo eso?", contestó Zaira. El movilero intervino y le preguntó: "No es su tipo de hombre, sacando el tema de la música, ¿no?".

Lejos de negarlo, la conductora respondió: "No sé, la verdad ni idea... O sea, nunca hablamos de eso. Ella está casada, cuando uno está en pareja no hablás tanto sobre tu tipo de hombre". Fue entonces cuando Andrea Taboada le preguntó: "Pero no está soltera, tu hermana... Lo primero que tenés que decirnos es, ¿está separada?".

"Nooo, no. No... Bah, no sé, chicos. No tengo ni idea", contestó Zaira con una sonrisa incómoda. "¿No o no sé? Son respuestas distintas, ¿está separada?", repreguntó De Brito. "No, no me quiero meter en la vida de mi hermana, punto", sumó Zaira. "A esta hora te agarramos cansada y vas largando", observó Yanina Latorre, y Zaira admitió: "Ay, sí. Me quiero morir, boluda".