Yanina Latorre tiró la bomba del nuevo programa de Ángel de Brito: "Nos vemos el 1° de marzo"

A la panelista poco le interesó el hermetismo del conductor y reveló cuándo arranca su nuevo programa.

Este viernes, Los Ángeles de la Mañana llegó a su fin después de seis años en la pantalla de El Trece y en los momentos de cierre Ángel de Brito le dio la voz a sus "angelitas" para que se despidan. Salvo que cuando llegó a Yanina Latorre, la mediática panelista no se aguantó y deslizó la bomba del nuevo programa.

Yanina Latorre aprovechó su momento desde Miami para agradecer a todos los que fueron parte de LAM: "Gracias, gracias a las chicas, al canal. Con cosas buenas, malas, nos peleamos, nos amigamos, pero el balance es 100% positivo". Pero cuando parecía que el saludo quedaba allí, la panelista tomó el atrevimiento de mandar al frente el regreso del programa que finalizó su ciclo en El Trece.

"Yo no te voy a preguntar del futuro, no quiero ser tan pesada, pero ya se que el 1 de marzo en algún lado vamos a estar y no me mates. Te mando un beso", disparó, riéndose, mientras Ángel de Brito aseguró con ironía: "Un beso Yanina, hasta el final Yanina es un amor".

La angelita, no contenta con el dato que ya había revelado, lanzó otra pista más y confirmó: "Los quiero y ¡vamos a estar todos juntos!".

Yanina Latorre tuvo problemas de conexión y estalló en el final de LAM

De vacaciones en Miami, Yanina Latorre, se conectó con el programa pero sufrió algunos problemas en la red producto de la distancia. La pantalla del Zoom iba y venía entre ella y una pantalla en negro, con su nombre. Esto, sumado al incesante ruido de su teléfono, sacó a la panelista de quicio.

"¡Holiis!", arrancó Yanina, luego de querer filtrar adonde se irá con Ángel de Brito el próximo año. Luego la angelita reveló que pasó algunos días llorando y que "estuvo en pedo". "De noche le doy al alcohol. (...) Me agarró el pedo melancólico", sostuvo, en primera instancia. Pero luego de las presentaciones y el transcurso del programa, arrancaron los problemas.

En los minutos finales de LAM, Latorre estalló ante las interrupciones de conexión y de su celular: "Yo creo que me llaman cuando hablo y es a propósito. La verdad que mala onda la gente". Y, por último, se largó a llorar dando a entender que su mensaje estaba cerrando. "Este monstruo hermoso lo creaste vos Ángel. Y bueno, chau LAM", cerró la mediática "angelita" que protagonizó más de un escándalo en los seis años del programa.