Yanina Latorre se va de LAM momentáneamente: cuáles son los motivos

La panelista de Los Ángeles de la Mañana abandona por unos pocos días el programa de El Trece y ya se saben sus razones.

Yanina Latorre abandona por unos pocos días Los Ángeles de la Mañana (LAM) y ya se conoce el principal motivo para ello: el viaje a Miami, Estados Unidos, para vacunarse contra el coronavirus. La habitual panelista del programa de El Trece será sustituida entonces por alguien con quien no se lleva bien: Nancy Duré.

Será la segunda vez en el año en la que la "Angelita" se dirija hacia Norteamérica, ya que a principios de enero acompañó allí a su madre Dora para que le aplicaran la primera dosis de la Pfizer contra la enfermedad de la pandemia.

“Yanina se va a unas mini vacaciones. Por suerte se va como dos o tres meses, se va a vacunar. Se va Cruella, la poderosa", bromeó al respecto el conductor de este ciclo, Ángel de Brito. "Nosotros seguimos igual, aunque se vaya seguimos”, agregó el periodista.

"Me voy el domingo", confirmó ella misma. "En unos días Nancy va a volver a este programa, va a ser panelista nuevamente porque vamos a tener algún reemplazo”, explicó la expareja del exfutbolista Diego Latorre.

Sin embargo, no se lleva bien con Duré, sino todo lo contrario. De hecho, quien tomará su sitio manifestó al aire que "Yanina siempre intenta que todas se pongan en contra de la que ella quiere sacar del lugar. El programa de Yanina no es conmigo… Es con ella. Necesita agredir para sentirse bien. Yo creo que ella es mala”.

Sin embargo, la respuesta de "Yani" no tardó en llegar: "¿Vos te pensás que yo voy a contestar a alguien, pobrecita, que hace 20 años que busca ser famosa y hace todo esto para tener visibilización?", la destrozó. Y continuó, de manera contundente: "No voy a soportar esta falta de respeto. Fue a un programa a destrozarme… Hay gente que me cae bien y otra que no, ella no me cae bien, aunque ella haya intentando caerme bien”.

No obstante, tanto de Brito como sus compañeras Andrea Taboada, Cinthia Fernández y Mariana Brey deberán ayudar para que Duré se adapte lo mejor posible hasta que regrese Latorre.

Las peleas de Yanina Latorre

La polémica panelista de 52 años ya ha protagonizado algunos escándalos públicos con Julia Mengolini, Gladys "La Bomba tucumana", Marcelo Polino, Marina Calabró, Mariana Nannis, "Maru" Botana, Fabiana Liuzzi, "Beto" Casella, Jimena Barón, Miguel Ángel "Tití" Fernández, Jorge Rial, Pamela David y Flavio Mendoza, entre otros.