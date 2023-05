Yanina Latorre se accidentó y la reacción de Diego Latorre se hizo viral: "Llorando"

La panelista vivió un accidente en su casa y su esposo tuvo una sorpresiva reacción. Yanina Latorre contó cómo fue lo que vivió en su propiedad.

Yanina Latorre contó que sufrió un fuerte accidente en su casa y dio a conocer la reacción que tuvo Diego Latorre al enterarse. La panelista de televisión relató la secuencia con detalles y expuso al ex jugador de fútbol en el descargo que hizo desde su silla de LAM, el ciclo que Ángel de Brito conduce en América TV.

"Ay, sí. Me caí por la escalera. Estaba estresada, apurada, con la caldera y con el plomero. Últimamente en casa brota agua de todos lados. Entonces, estaba en bata y en pantuflas. ¿Viste cuando pisas con las pantuflas? Me despatarré y caí", comenzó su descargo la madre de Lola y Diego Latorre. Y agregó: "Y Rosa, pobre, me quería atajar y me decía ‘estás muy estresada’. ¿Te parece?, le decía yo".

Latorre reveló que le envió un mensaje a su esposo para contarle sobre el accidente que había tenido y el deportista le respondió con una inesperada frase. "Bueno, si me mandaste un mensaje, tan mal no estás", le escribió Diego. "Porque yo soy dramática, enseguida le mandé el audio llorando, me dice ‘bueno, estás mandando un audio’ como diciendo no te moriste", concluyó la panelista que recientemente dio un polémico dato sobre Alfa de GH.

El drama que Yanina Latorre vivió en su casamiento

"Yo no tenía tetas, me operé para casarme, para que se viera un escote con dos tetas. Benito Fernández me hizo el vestido y le hice que me apriete tanto en el pecho para escupir escote, que tampoco era tanto, y vomité toda la noche porque no me pasaba la comida", comenzó su descargo la esposa de Diego Latorre en diálogo con el ciclo de YouTube Terapia Picante. Y agregó: "Llegué y me tuve que quedar a dormir. Al otro día, me internaron porque vomité sangre", en alusión a lo que vivió en su casamiento, la noche del 11 de agosto de 1994.

Yanina sorprendió con la anécdota que vivió el día siguiente a su boda, cuando su esposo ya no estaba con ella. "Diego era la estrella de Boca en ese momento. Yo me casé un lunes, porque el martes Bilardo se lo llevaba para concentrar. La noche de bodas era dormir en el hotel y él a la mañana se iba a concentrar. Vomité tanto a la noche, quedé tan mal que cuando me levanté empecé a vomitar sangre, se ve que se me había lastimado el esófago de tanto darle. Llamo a la ambulancia y me internan", soltó. Acto seguido, la mujer de 54 años relató el diálogo que tuvo con los médicos.

Los médicos: "Qué te pasó?".

Yanina: "'Anoche me casé'. Ya raro: era martes".

Médicos: "¿Tu marido?".

Yanina: "'Está de viaje'. "Más raro todavía".

Médicos: "¿A dónde se fue?".

Yanina: "Está concentrado".

Médicos: "¿Quién es tu marido?".

Yanina: "Diego Latorre, el 10 de Boca".

"Se miraron entre todos y empezaron a decir que había que hacerme un lavaje de estómago porque pensaban que me había drogado, no me creían", continuó su descargo la panelista que se peleó al aire con Andrea Taboada, ante la mirada atónita y la risa del conductor del ciclo por lo irrisorio de la anécdota. Y agregó: "Entonces a mí me agarró un brote y los mandé a comprar el (diario) Olé, Diego y yo éramos tapa por nuestro casamiento. Y ahí me creyeron y me mandaron a mi casa".