Yanina Latorre reveló la osada fantasía íntima que tiene con Diego: "Que él mire"

La panelista de televisión habló sobre su intimidad con Diego Latorre. Yanina dio a conocer la fantasía sexual que tiene con su esposo.

Yanina Latorre habló de su intimidad con Diego y sorprendió al revelar la fantasía íntima que tiene. La panelista de televisión y conductora de radio dialogó con Marcelo Tinelli en pleno aire de América TV y se refirió a las experiencias sexuales que no ha tenido y le gustaría llevar a cabo con el padre de sus hijos.

El conductor de Showmatch salió al aire desde un móvil en LAM, en medio del evento por la foto del Bailando, reality show que llegará a la pantalla de América TV el 29 de agosto. "¿Cuál es tu fantasía de trío?", le preguntó Tinelli a Latorre desde La Rural, donde se hizo la sesión de fotos con el jurado y todos los participantes del show.

"Dos tipos y yo. No lo hice. Me gustaría que Diego mire”, soltó la madre de Lola y Diego Latorre sobre su fantasía sexual y dejó atónitos a todos los presentes en el estudio de televisión. Al mismo tiempo, Yanina se refirió a la anécdota que contó hace tiempo sobre su primera vez en la intimidad y confirmó que fue con una mujer en su adolescencia.

La revelación de Yanina Latorre sobre Diego

La conductora dialogaba con Luis Majul y Viviana Canosa en el pase radial de El Observador y, fiel a su espíritu sin filtros, dio a conocer un dato sobre la intimidad del padre de sus hijos.

Viviana: "Ay, me estoy mareando. No tengo que hablar más porque me mareo"

Yanina: "¿Te estás por desmayar? Quedate en musculosa, así a Majul se le para hasta el techo"

Viviana: "No, me vine sin corpiño"

Yanina: "Yo estoy sin corpiño también"

Majul: "Yo solamente vine a saludar. Primero quiero decir que tengo los calzoncillos puestos"

Yanina: "¿Usás calzoncillos? Mi marido no usa porque se le pegan los huevos"

