Yanina Latorre fulminó a La China Suárez: "Una basura"

Yanina Latorre y Rocío Marengo destrozaron a 'La China' Suárez en Los Ángeles de la Mañana (LAM), tras el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi.

Yanina Latorre, panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) conversó con Rocío Marengo sobre el Wandagate que tiene al país atento desde hace días. Hablando sobre el accionar de ‘La China’ Suárez, tanto hacia Wanda Nara como a Pampita y Eugenia Tobal, Latorre opinó que ninguna mujer se merece que le hagan algo así y aprovechó para hacer un descargo.

“Me genera algo, porque digo, ‘ya se lo hizo a Eugenia Tobal, se lo hizo a Pampita…’. Son chicas que a mí me caen re bien, entonces, que le hagas algo a Pampita, la verdad que me llega a mí, porque es una mina que no merece que le hagan daño”, opinó Marengo.

Yanina Latorre la interrumpió y aclaró que, para ella, no tiene nada que ver si alguien cae bien o mal en esa situación y que, indistintamente de eso, la actitud de ‘La China’ fue de mala persona. “Ninguna mujer merece eso. Para mí es ser una basura acostarte con un tipo si conocés a la mujer. Es así”, sentenció.

“Y lo peor es que chateaba con ella, le mandaba fotos de las hijas…”, agregó Latorre, en relación a las conversaciones en donde Suárez le decía a Wanda que sus hijas eran muy lindas. Justo hace poco, la empresaria habló con Yanina sobre los mensajes que le descubrió a su esposo, Mauro Icardi, revisándole sus conversaciones con ‘La China’ en el celular.

Aunque reconoció que la culpa era de su marido y no de Suárez, admitió que le había dolido su actitud, ya que eran buenas conocidas y tenían contacto. “Son mensajes pelotudos, ya leí todo. Me lastimó. El culpable es él, yo estoy enojada con él. Pero mi dolor con la China es que nos conocíamos”, contó Wanda.

La carta polémica de Mauro Icardi a Wanda Nara tras su separación

Hoy, martes 26 de octubre, se filtró la carta que Icardi le escribió a Wanda para pedirle perdón y reconquistarla. A lo largo de todo el escrito, el futbolista le dijo cosas como “arruinaste todo” y que, si ella elegía divorciarse, iba a cometer el error más grande de su vida. En Internet, los usuarios de las redes se impactaron con la agresividad de su carta y no pudieron entender cómo ella decidió volver con él después de eso.

“Una vez más te demostré las cosas como te las digo. Nunca te mentí, solamente tuve un error de pel… Ahí tenés firmados todos nuestros sueños de hace 8 años. Espero que ahora lo disfrutes y estaré tranquilo porque sé que el resto de mi vida no tendrás nada para reprocharme”, empieza.

“Te estás equivocando, y mucho, y no te das cuenta. Lo único que querés es divorciarte. También te dije que pidas lo que quieras. No soy una persona de mier... Soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos. Lo sabés vos y lo saben todos”, sigue.

En una parte, Icardi le dio vuelta toda la situación a Wanda, diciéndole que exageró al enojarse por su coqueteo virtual con ‘La China’ y la responsabilizó del escándalo. “Arruinaste todo por un chat de m…, un chat que no significaba nada para mí. Estás ciega y no podés ver más allá del teléfono”.

Una de las partes que más indignación y risas causó entre los internautas dice: “Soy una persona que no le interesa lo material. Todo lo material te lo entregué a vos. Siendo millonario, me visto en H&M. Para que te des una idea. No puedo seguir aguantando tus malos tratos, tu ningunearme, ignorarme, pelotudearme como hacés. Yo no soy una mier... y no me lo merezco. Espero que con todo lo material que querías seas feliz, ya lo tenés en tu poder”.