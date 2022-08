Yanina Latorre explotó en LAM y tuvo un fuerte cruce con un invitado: "No me corras" "

La panelista de televisión se irritó ante un comentario de un invitado de LAM y se sacó. Yanina Latorre protagonizó un fuerte cruce en vivo.

Yanina Latorre se peleó en pleno vivo de LAM con Luis Mario Vitette Sellanes, el autor del robo al Banco Río. La panelista se mostró irritada por la liviandad con la que el delincuente hablaba de sus hazañas contra ley y éste le respondió con un comentario crítico sobre el rol que ella cumple en los medios de comunicación.

"Cuando tu hijo crezca y sepa todo lo que hiciste, ¿qué le vas a decir?", preguntó con tono irónico la esposa de Diego Latorre a Vitette Sellanes, quien estaba al aire desde un móvil. "La verdad, porque los papás son malos. Entonces, Lucianito, mi hijo que ahora está viendo en su televisor de su cuarto, sabe que papá escribió un libro que se llama El Ladrón del Siglo, que se hizo una película, que papá es amigo de Francella. Él mira YouTube y no sabe la verdad pero ya se la ve venir", respondió.

Latorre se agarró de una de las frases que Luis Mario lanzó en medio de su respuesta para buscar la confrontación y soltó: "Los papás no son malos. Algunos". El famoso delicuente le respondió a Latorre con una chicana sobre un conflicto que tuvo con Celeste Cid: "Está bien señora, usted es buena porque llevó al hijito de su vecina que estaba media tóxica a jugar a su casa".

Yanina había contado al aire que hace años, cuando vivía en el mismo edificio que Celeste Cid y Chano Charpentier, la actriz descuidaba a su hijo por sus problemas con las adicciones y ella un día se lo llevó a jugar a su casa. Vitette Sellanes juzgó moralmente a la panelista por contar una situación tan íntima y dolorosa para Cid ante cientos de miles de espectadores de televisión. "Eso no se hace", soltó el invitado. "No me corras, porque yo te pregunté bien", agregó Latorre.

La respuesta de Celeste Cid a Yanina Latorre

"Prefiero no opinar de gente que no. Todo bien, pero ella en su momento dijo algo de mi hijo que me dolió mucho y yo privadamente le hablé y le dije que tenía un recuerdo totalmente fallido", expresó Cid en diálogo con el notero de LAM en el evento de estreno de la serie Santa Evita. Y cerró: "Nada, lamento que sea así su recuerdo. Sé la persona que soy, la madre que soy y no tengo mucho para decir al respecto".