Wanda Nara volvió a hablar de su salud y emocionó a todos

La conductora de televisión habló de su salud en sus redes sociales. Wanda Nara se explayó sobre cómo transita su problema en una de sus historias de Instagram.

Wanda Nara rompió el silencio en sus redes sociales y dio conocer cómo transita su problema de salud. La madre de los hijos de Maxi López y Mauro Icardi nunca se pronunció sobre el diagnóstico exacto que sus médicos le dieron pero sí ratificó que tiene una afección de la que ocuparse.

La celebridad de redes y televisión fue noticia en todos los canales en julio cuando se supo que estaba internada y el periodista Jorge Lanata dio un diagnóstico sin que ella se haya expresado al respecto de manera pública. Días más tarde, Nara utilizó sus redes sociales para hacer un descargo sobre su estado y cómo vivía ese momento.

La empresaria volvió a hablar de sus salud en una de sus historias de Instagram tras ser consultada por uno de sus millones de seguidores en una sesión de preguntas y respuestas. "¿Estás mejor de salud? Te quiero, cuidate", le preguntó el usuario. "Sí, siguiendo los tratamientos. De a poco y con el amor de todos lo que me aman", escribió Wanda sobre una foto que la mostraba después de haberse extraído sangre para un análisis.

El descargo de Wanda Nara sobre su salud

"Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía", soltó Nara en un posteo de Instagram a finales de julio, en alusión a cómo vivió la exposición que recibió por los dichos de Lanata. Y sumó: "La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos".

Qué dijo De Brito tras hablar con Wanda Nara

Hace semanas el conducto de LAM informó al público que había dialogado con la conductora y reveló los detalles que consiguió después de su charla. "Me confirmó la enfermedad que está atravesando con nombre y apellido. Está focalizada en su salud y en su tratamiento y en que todos están en shock. Al tratamiento lo va a seguir acá y ya lo empezó, está muy conforme sobre cómo la trataron en la segunda institución (Fundaleu) que fue donde se confirmó la situación de salud que está atravesando", sostuvo.