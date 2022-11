Wanda Nara tomó una fuerte determinación sobre Mauro Icardi: "Borrando el pasado"

Wanda Nara tomó una inesperada decisión sobre Mauro Icardi y rompió el silencio sobre las versiones de reconciliación.

Wanda Nara tomó un camino inesperado tras su separación de Mauro Icardi. Además, habló por primera vez sobre las versiones de reconciliación desde las Islas Maldivas, lugar en el que se encuentra actualmente junto al deportista.

La empresaria había asegurado que estaban separados, pero de un día para el otro, ambos publicaron historias en Instagram de vacaciones juntos en la playa y otras fotos de citas románticas que tuvieron juntos. Finalmente, Wanda habló con la prensa y aclaró las cosas.

Guido Záffora leyó en Es Por Ahí (América TV) el mensaje privado que le mandó a Nara preguntándole si eran ciertos los rumores de reconciliación. La mediática no respondió ni por si ni por no, pero dio a entender que hoy en día tienen un vínculo sano. "Mirá lo que me dice, y atención con esa frase: 'Yo siempre voy a tener buena onda con Mauro. Nunca hablé mal de él'", leyó el periodista.

Y agregó, mientras mostraban en pantalla las historias de Instagram que ambos subieron en la playa: "Estas son imágenes de Wanda y Mauro de vacaciones disfrutando solos. Están entendiéndose, hablando, comprendiendo la crisis, estableciendo un vínculo y borrando el pasado. Hoy, la prioridad de Wanda es Mauro, y él está haciendo todo para reconquistarla".

Además, Záffora agregó que Wanda volverá muy pronto para Argentina. "Hay una cosa de Argentina que Wanda necesita, el revoloteo mediático. Pero hoy, la prioridad es Mauro. Por lo que me dicen, Mauro está haciendo todo para reconciliarse con Wanda", concluyó el periodista.

Las otras pistas que revelarían la reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Unos días antes de sus fotos en la playa, Mauro publicó en Instagram un video de una limusina decorada con pétalos de rosas, una sorpresa que aparentemente le preparó a Wanda. La empresaria también publicó un video dentro del vehículo, por lo que los rumores de reconciliación aumentaron todavía más.

"Wanda volvió de Estambul y se mostraron en historias de Instagram en el mismo vehículo, con decoración de pétalos de rosas en el suelo, como si fuese una foto de una reconciliación de los dos en ese lugar", contó Estefanía Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine). Horas después, se filtró una foto de Mauro con una marca en el cuello. "Mauro aparece con un tremendo chupón en el cuello, justo después de ese viaje en limusina con Wanda. Es obvio que fue Wanda, no hay excusas. Mauro quiere reconquistarla", concluyó Berardi.