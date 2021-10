Wanda Nara rechazó una propuesta íntima de Mauro Icardi: "Estaba ahogado"

Filtraron un pedido íntimo de Mauro Icardi a Wanda Nara que ella no aceptó. "Él le dijo que estaba ahogado", revelaron.

El escándalo en la farándula argentina entre Wanda Nara, Mauro Icardi y María Eugenia "La China" Suárez continúa con el correr de los días. Ahora sacaron a la luz un reciente pedido íntimo que el futbolista de PSG (París Saint-Germain) de Francia le habría hecho a su esposa, representante y madre de sus hijas Isabella (4 años) y Francesca (6). Se trata prácticamente de un ruego para salvar el vínculo luego de varios problemas que se vienen sucediendo en el matrimonio entre los dos protagonistas que se casaron en 2014.

De acuerdo con lo que comunicó el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre, AM 790), “Mauro le habría propuesto hace unos meses a Wanda tener una relación abierta porque dicen que se sentía ahogado", aunque aclaró que "él nunca dudó del amor que tiene por ella, pero le habría propuesto esto para poder entablar otras relaciones sin culpa”.

Al respecto, Etchegoyen profundizó: “Al parecer, en ese momento Wanda le habría rechazado la propuesta de manera contundente y ahí empezó la crisis que terminó con las infidelidades. Él se habría cansado de la relación con su esposa y necesitaba respirar otro aire, pero ella siempre fue tajante con esa posibilidad”.

Además, puntualizó que, según su información, "Wanda Nara se hartó de las infidelidades de Mauro Icardi. Lo que se dice de La China Suárez sólo es la frutilla del postre. Antes de ´La China´ hubo un montón de infidelidades de las que Wanda se enteró y dejó pasar. Ella ya no lo quiere ver ni en figuritas”.

Quién es Guendalina Rodríguez, la mujer que asegura haber tenido sexo con Icardi hace poco

En la entrevista que le otorgó a Ulises Jaitt en su programa El Show Del Espectáculo (Radio Urbana, AM 1300), la chica trans escort aseguró sin filtro: “Tengo pruebas de que tuve sexo con él, conversaciones, WhatsApps... A Mauro le gusta la vida loca. Me contactó por una agencia, hotel Burguer, y nos sacaron la foto los Paparazzi. Lo vi en 2019 y luego hubo una cena la semana pasada en Milán. Tuve sexo tres veces con él. La primera vez la pagó, la segunda también, pero la tercera no pagó. Volvimos a hablar en una comida. Estábamos en la cama con un cóctel y una cerveza".

Guendalina Rodríguez asegura que tuvo sexo con Mauro Icardi cuando él ya estaba con Wanda Nara.

“En Milán, los periodistas me dijeron que Wanda sabe y que está cansada de esta situación", detalló la joven, al mismo tiempo que aseguró: "Me dijo que él estaba avergonzado cuando se habló de esto en 2019, que le negó todo a Wanda. Es normal en Italia negar... A mí no me entra dinero por hablar, tengo pruebas de que estuvimos en un hotel, tengo una foto que sacó mi amiga, me dijo que no contara nada".

Guendalina Rodríguez sentenció: "Mirá mis historias de Instagram... Si era mentira me llegaba una denuncia, a mí me vieron con Icardi muchas personas".