La venganza de Wanda Nara con La China Suárez: "Tiene audios de Pampita"

¡Muy fuerte! Wanda Nara tiene preparada una venganza contra La China Suárez y Pampita aparece en medio del escándalo. Cuáles son los audios que complican a la actriz.

Wanda Nara ya tiene pensada su estrategia para contraatacar a María Eugenia "La China" Suárez por el conflicto con Mauro Icardi. Y según Yanina Latorre, la mediática ya tiene una amenaza preparada: tiene audios de la actriz criticando y diciendo barbaridades sobre Carolina "Pampita" Ardohain, quien protagonizó una escandalosa separación tras el engaño de Benjamín Vicuña en 2015. El momento fue sumamente incómodo para la jurado de ShowMatch, quien no supo cómo reaccionar.

En plena presentación del programa que conduce Marcelo Tinelli, la panelista de LAM fue una de las primeras en aparecer en escena. Rápidamente, el presentador le dio el pie para hablar y actualizar la información acerca del Wandagate: "Wanda Nara está triste. La China Suárez negó todo y Mauro Icardi pidió perdón. Y ahora La China está amenazando que va a hablar y va a contar su parte".

"¿Qué pasaría si La China sale a hablar?", le preguntó Tinelli. Y Yanina Latorre fue contundente con su respuesta: "Wanda Nara va a mostrar todos los audios que tiene, perdón Pampita, de la China hablando mal de ella". Inmediatamente después, la modelo miró hacia abajo y no emitió ningún tipo de testimonio.

Pampita Latorre y su sorpresiva reacción tras el comentario de Yanina Latorre sobre La China Suárez.

Consciente de que para Pampita resulta sumamente incómodo hablar de La China Suárez, que fue la mujer a la que vio teniendo relaciones con su entonces esposo Benjamín Vicuña, Yanina manifestó: "No la quiero meter a Pampita ni hablar con ella, pero fue lo que me dijo ella al aire. Y a su vez, me mandó capturas comprobándome su amistad con La China. Ellas venían hablando hace muchos años. Esa es la calentura que tiene Wanda".

Por otra parte, Latorre aclaró que Icardi fue un "boludo" por dejar de seguir a todo el mundo en Instagram y que Wanda nunca le pidió que hiciera eso. En tanto, indicó que el futbolista también le hizo una picante y tóxica advertencia a su pareja: "Faltó a entrenar dos días y no se presentó en la convocatoria para jugar en la de la Champions League. Le dijo a Wanda que si no volvía con él a París, no jugaba más. Ella tiene un contrato de 3 millones de euros al año con el PSG y tiene la obligación de que él cumpla con el contrato. Están en la misma casa, cada uno en un cuarto".

El estado emocional de Wanda Nara tras el escándalo con Mauro Icardi y La China Suárez

Yanina Latorre contó que Wanda Nara está muy mal desde lo emocional: "Está muy triste, enojada y deprimida". Y brindó otros detalles al respecto: “Me contó que están todos en París porque los chicos van al colegio, pero se quiere ir a Milán. Está enojadísima, muy triste y tiene momentos en los que está deprimida". En tanto, advirtió: "Wanda me contó que la infidelidad no se concretó".

Por otra parte, y de acuerdo a la panelista de LAM, Wanda se mostró sorprendida por la buena información que tiene el equipo que conduce Ángel de Brito: "Yo hablé con Wanda, me preguntó de dónde saqué la información, que no le dije, pero no podía creer el nivel de detalle y me agradeció por cómo tratamos el tema con respeto".