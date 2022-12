Wanda Nara quiere blanquear su relación con L-Gante: "No quiero esconderme más"

Filtran que Wanda Nara ya no aguanta más esconderse de la prensa y que quiere confirmar su relación con L-Gante.

Wanda Nara se sinceró por primera vez sobre su relación con L-Gante, y además de confesar que la pasan muy bien en su intimidad, dijo que está cansada de seguir ocultando su amor y que le gustaría blanquearlo pronto.

El vínculo entre Wanda y Elián Valenzuela es bastante difuso, especialmente porque la empresaria fue vista en paralelo con Mauro Icardi, el padre de sus hijas y de quien dice estar separada. Sin embargo, ahora trascendió que Wanda estaría ansiosa por contar la verdad.

“Mauro no acepta esta separación. Wanda lo que dice es 'yo quiero blanquear’, hablando de su relación con L-Gante. Acá, Yanina (Latorre) había contado que tuvieron el mejor sexo de su vida y que ese era un gancho fundamental en esta relación”, contó Ángel de Brito en LAM (América TV).

"Wanda dijo, con palabras que no podemos repetir, que tuvo relaciones con L-Gante como con nadie. Esto no es algo que yo pienso, es algo que ella dijo. Dijo ‘yo quiero blanquear, no quiero esconderme más de la prensa ni disimular. Yo estoy separada y quiero hacer mi vida libre'”, cerró el conductor.

Semanas atrás, Yanina había contado que desde el entorno de Wanda dicen que la empresaria "no está enamorada de Mauro Icardi". "Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar, tremenda, que solamente se la conté a Ángel (de Brito). Le hizo el amor como nadie en su vida ¿Viste cuando se le dan vuelta los ojitos?", sumó la "angelita".

Cabe destacar que días atrás, también se dijo que Wanda les contó a sus amigas "que la pasa muy bien con L-Gante en la intimidad, en la cama", reveló Ariel Wolman en Nosotros a la Mañana (El Trece). "Dice que hay mucha química. El ser humano disfruta dos veces, cuando vive la situación y cuando la cuenta. Esto va para largo, tienen buen sexo, hay pasión", concluyó el periodista.

Wanda y L-Gante fueron vistos besándose por primera vez

Recientemente, Wanda y Elián fueron vistos besándose dentro de un auto por primera vez. "Se confirma el romance de Wanda y L-Gante. Ellos habían pagado la luz de la cabina del interior del automóvil, se ve perfecto cómo esas bocas se unen, cómo esos cuerpos prácticamente se revuelcan en los asientos", anunció Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece).

Además, compartieron fotos en sus redes sociales mostrando que se habían juntado a ver el partido de Argentina contra Croacia, en el marco del Mundial Qatar 2022. Un detalle no menor es que L-Gante llevó a Jamaica, la hija que comparte con Tamara Báez, y se la presentó a la empresaria. Esto no le gustó nada a Tamara, quien no tardó en hacer un furioso descargo en Instagram.