Wanda Nara explotó contra las que quieren seducir a Mauro Icardi: "Sigan probando"

Wanda Nara generó una nueva polémica por un posteo en sus redes dirigido a las mujeres que quieren seducir a Mauro Icardi.

El Wandagate, el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y “La China” Suárez que movilizó al mundo de la farándula en 2021, todavía sigue dando mucho de qué hablar. Una vez más, la mediática apareció con un polémico posteo en sus redes.

En todas estas publicaciones, aparecen comentarios de agresividad de parte de Wanda hacia “La China”. Mientras algunos de sus seguidores le creyeron y realmente piensan que alguien la hackeó, muchos otros creen que es mentira y que fue ella quien hizo esos posteos. Ahora que Wanda ya recuperó su cuenta, publicó un mensaje en referencia a “La China” y a otras mujeres que quieren seducir a Icardi en su Instagram.

Todo comenzó cuando una internauta publicó en sus historias de Instagram un posteo diciendo: “Terminen con la estupidez de ‘robamaridos’. Si los maridos se pudieran robar, le robaríamos el marido a Wanda Nara, no el tuyo, Mabel”. Wanda reposteó esta publicación y debajo escribió, entre muchos emojis: “Dale, sigan probando trancu”.

Historia subida por Wanda Nara en su cuenta de Instagram.

Qué dijo Wanda Nara sobre su supuesto hackeo en Instagram

Durante estas últimas horas, se publicaron varios mensajes picantes sobre “La China” desde el perfil de Wanda: incluso se filtraron capturas de pantallas de chats viejos entre ambas en los que la actriz le hacía comentarios buena onda halagándola a ella y a su vida, tales como “Tus hijos son perfectos”. También se publicaron otros mensajes más fuertes, como: “¡Ese gato de ‘La China’ solo sabe acostarse con casados! Mauro no es tonto, por eso le contó a Wanda y la dejó a ‘La China’ como lo que es, un gato regalado”.

Al día siguiente, Nara salió a dar explicaciones y expresó: “A mí y a dos amigas mías nos hackearon Instagram hace unos meses. Conmigo empezaron por el mail, por Twitter y después Instagram. Mis amigas nunca recuperaron sus cuentas de Instagram. Y yo hace bastante que intento recuperar mi Twitter”. Según dijo, tenía sus cuentas de Instagram y Twitter vinculadas al mail de una amiga para proteger su seguridad, ya que anteriormente, cuando usaba sus mails personales, también la habían hackeado.

Con respecto a “La China”, dejó en claro que no necesita publicar ese tipo de mensajes agresivos hacia ella ya que en su momento enfrentó la situación y se comunicó con ella sin dar vueltas. “No tengo nada que esconder. No tengo cuentas truchas, ni siquiera puedo con la mía, no puedo tener dos. En su momento, lo hablé directamente con la persona que lo tenía que hablar. Me gusta hablar las cosas, aclarar y dar la cara. No me escondo, nunca me escondí ni de nada ni de nadie”, cerró.