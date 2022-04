Wanda Nara debutará en un famoso programa de espectáculos: "Sos la primera"

La influencer dará un importante paso y probará una nueva faceta en un importante show de televisión nacional.

Wanda Nara llegará a la televisión argentina con un nuevo rol jamás interpretado. Luego del escándalo por el WandaGate, la influencer volvió a relacionarse casi de forma diaria con la farándula nacional. Por este motivo, en las últimas horas anunció su incorporación a un famoso programa de espectáculos.

A través de un ida y vuelta en sus redes sociales, Wanda Nara y el conductor del ciclo anunciaron su futura colaboración. Aunque si bien no se tratará de un puesto fijo, la esposa de Mauro Icardi se probará en esta nueva faceta que quizá le abra más puertas en el futuro. Además, Wanda también abrirá una nueva sección en el programa al participar de forma virtual.

Se trata de LAM, el programa de espectáculos conducido por Ángel de Brito en la pantalla de América TV. A través de la dinámica de Ángel responde en Instagram, el periodista recibió varias consultas para responder. Sin embargo, hubo una particular que llamó la atención: "¿Puedo ser angelita vía Skype?". Cuando De Brito compartió la pregunta en sus historias de Instagram, sus seguidores no tenían permitido ver quién era la autora de la misma, pero el conductor dejó en claro que se trataba de alguien importante. "Poné fecha. Te etiqueto oculta, contestá en tu cuenta. Bienvenida como la primera angelita online", contestó Ángel.

Al cabo de unos minutos, Wanda Nara reveló su identidad públicamente y reposteó la historia de Ángel con un contundente mensaje. "Muy de tramposo profesional etiquetar en oculto", concluyó la influencer. De este modo, Nara y De Brito dejaron asentado que muy pronto podrían trabajar en conjunto, aunque sea durante algunos días.

Wanda Nara habló de "La China" Suárez en LAM

Durante su última visita a Argentina, Wanda Nara dio una nota con LAM y habló del escándalo en el que estuvo involucrada en los últimos meses. La influencer y el futbolista pasaron de página en conjunto luego de la infidelidad de él. Sin embargo, hay una situación que no cambió: la opinión de Wanda sobre "La China" Suárez.

"No hay nada más para hablar. La verdad es que ya se habló todo, algunas cosas fueron reales y otras que no. A mí me cuesta un poco caretearla. Pasó lo que pasó y se dijo. Obviamente, algunas cosas fueron exageradas y otras no", comenzó por decir Wanda en esta entrevista. "No hay facturas y nadie le debe nada a nadie. Yo conozco muy bien a los personajes de esta historia, entonces cada uno sabe cómo se maneja cada uno. Yo no tengo nada que decir de Mauro, al revés", sentenció. De esta manera, dejó en claro que, pese a haber pasado de página, aún no "perdona" la actitud de la actriz.