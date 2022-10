Wanda Nara acusó a Lizy Tagliani en vivo: "Se los presté y me los rompió"

La empresaria habló de su vínculo con la humorista en el detrás de escena de ¿Quién es la Máscara? y sorprendió con una fuerte acusación.

Wanda Nara expuso a Lizy Tagliani y lanzó una fuerte acusación en su contra al aire de ¿Quién es la Máscara?. Ambas artistas demostraron tener un gran vínculo forjado a partir del trabajo en conjunto en el programa de Telefe, sin embargo, hubo una situación que se fue de las manos y la empresaria terminó por revelar una situación que vivió en privado con su amiga.

La declaración se dio en la velada del martes del 3 de octubre de ¿Quién es la Máscara?, precisamente luego de la presentación de "Pico" el tucán. Una vez que el famoso enmascarado hizo su presentación del día, los investigadores cumplieron con su rol habitual de brindar diferentes posibles identidades del artista. Sin embargo, cuando llegó el momento de Tagliani, Nara la expuso frente a todos.

Una vez que los demás investigadores habían dado un veredicto, el participante se dirigió de forma directa a Lizy: "Te voy a dar una pista solo a vos, yo calzo lo mismo que vos". Fue entonces cuando Nara profundizó en el tema y lanzó: "Entonces es alguien que te conoce, porque sabe cuánto calzás".

Negada aún a esta posibilidad, Tagliani reveló que el participante podía o no conocerla, pero si saber su talle de calzado. "No todo el mundo sabe cuánto calza Lizy. Yo lo único que se es que le presté unos zapatos y me los rompió", lanzó picante Wanda y expuso a su amiga. Sin embargo, la exconductora de El Precio Justo no se quedó atrás y replicó: "Y yo te presté un vestido y también me lo rompiste".

Karina La Princesita expuso a Wanda Nara en vivo: "Siempre me copia"

Karina "La Princesita" expuso a Wanda Nara y lanzó una fuerte acusación en su contra. Ambas investigadoras de ¿Quién es la Máscara? vivieron un tenso momento al aire luego de que la cantante revelara una actitud que no les gustaba de su compañera.

Durante la gala del día domingo, el programa tomó una dinámica diferente, ya que los participantes hicieron shows a dúo en lugar de los tradicionales solos. Luego de la primera presentación de la noche, en donde Olaf el Vikingo y Oli el pez globo interpretaron su propia versión de La Tortura, tema original de Shakira y Alejandro Sanz, las jurados se enfrentaron sin tapujos.

La primera en dar su veredicto fue Karina "La Princesita" que, en base a las pistas escuchadas y tras un análisis sobre las mismas, determinó que el famoso enmascarado detrás de Olaf era Agustín "Cachete" Sierra. Entonces, Wanda lanzó un picante comentario que provocó a la cantante de cumbia.

"¿Hiciste tanta vuelta para decir exactamente lo mismo que dije yo la semana pasada?", dijo Nara en referencia a su anterior veredicto sobre la identidad del Vikingo. Luego de negarlo algunas veces, Karina quiso dar por finalizada la discusión, pero no sin antes intentar quedarse con la última palabra. "Y bueno, ella siempre se copia de mí, por una vez que yo me copie no pasa nada", sentenció "La Princesita" y generó risas entre sus compañeros.