Walter Alfa se cansó y explotó contra Mora en Gran Hermano: "Hincha pelotas"

Walter Alfa se fastidió por una actitud de Mora y no se guardó nada. El video del tenso momento.

Walter "Alfa" vivió un momento tenso en la casa de Gran Hermano por una actitud de Mora que lo sacó de sus casillas. Mientras el participante de 61 años se encontraba en la cocina preparando una comida, la joven se metió para dar un bocado, situación que no le gustó en lo absoluto.

"¡Dejame probar!", gritó Mora mientras "Alfa" le decía un no rotundo. "Retirate por favor ¿Me la sacás?", dijo mirándola a Lucila. Segundos más tarde, volvió al lugar y siguió siendo reiterativa con querer probar la comida, mientras Nacho, Thiago, Juan y María Laura estaban charlando en el mismo lugar.

"¡No! Qué hincha pelotas que es por Dios. Nacho ¿te la llevás? Llevátela", lanzó desencajado por la situación. Mora hizo un intento más, pero no pudo lograr su cometido. "¡Salí de acá!", soltó el cocinero de la casa, quien en más de una oportunidad fue tendencia en las redes sociales por cocinar "pancito" a sus compañeros.

Días atrás, Mora también había sido motivo de enojo para otro participante. Se trata de Juan, quien colmó su paciencia cuando ella no paraba de hacerle preguntas apenas en horas de la mañana. "Dios, callate por favor", lanzó frente a los reiterados comentarios de la joven.

Alfa se enojó con Gran Hermano y suplicó: "No me castigues"

Walter "Alfa" Santiago hizo un insólito reclamo a Gran Hermano mientras cocinaba, ya que tuvo una imperiosa necesidad de escuchar música. El participante del reality show sorprendió a demostrar cuán preciso era su pedido y la insistencia que le puso al mismo.

"Mandalo a la cocina, por favor. Mandame música a la cocina. No me castigues. Miguel Abuelo y Los Abuelos de la Nada, mandame música acá por favor. ¿Por qué me castigás?", comenzó su pedido el participante salvado en dos ocasiones por sus compañeros. Y agregó: "Encima de que estoy haciendo pan, cocinando, no me mandás música a la cocina".

Alfa aguardó unos minutos para ver si Gran Hermano le daba play a la banda solicitada pero, al encontrarse con silencio como respuesta, volvió a intentarlo: "Mandame música, por favor. Los Abuelos de la Nada, marinero bengalí (en alusión a la canción No te enamores nunca de aquel marinero bengalí). Grande, ¿me puede poner música en la cocina?".

La insistencia del participante no tuvieron efecto en Gran Hermano, quien se mostró reticente a hacer de DJ en ese momento e hizo oídos sordos al capricho de Alfa, quien se quedó amasando en la cocina callado y dado por vencido.