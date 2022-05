Viviana Canosa podría ser candidata en las próximas elecciones: "Me están estudiando"

La conductora macrista Viviana Canosa dio fuertes declaraciones políticas y arrojó una preocupante noticia.

Viviana Canosa protagonizó un nuevo papelón al arrojar una preocupante primicia sobre su futuro. La conductora macrista dio una entrevista con una revista uruguaya y -hablando de política- deslizó una sorprendente noticia. "Me están estudiando", comentó antes de lanzar la bomba mediática.

Canosa fue la nota de tapa en la última edición de Sábado Show (la revista del diario El País de Uruguay) y bajo el título "Conductora justiciera", el artículo se compone de insultos de la periodista al presidente Alberto Fernández. Además, habló de los rumores que la acercan al mandatario Lacalle Pou y soltó una inesperada revelación al respecto.

“Me están estudiando para las elecciones del año que viene”, afirmó Canosa en torno a las elecciones de octubre de 2023 que darán a conocer al nuevo presidente o presidenta de Argentina. Fiel a su estilo polémico, agregó: "No descarto ser candidata".

Viviana Canosa derrapó y echó a Jorge Yoma en vivo: "Lacras"

Viviana Canosa echó a Jorge Yoma de su programa, Viviana con Vos (A24), al que había invitado a conversar junto al cantante El Dipy. Tras un debate sobre sus distintas ideas políticas, Canosa le pidió al diplomático que abandonara el estudio por defender al presidente Alberto Fernández. Horas después, el exembajador contó en Twitter lo sucedido y le recomendó “un té de yuyos serranos” para regular su estabilidad emocional.

En medio de un debate sobre temas de actualidad, se generó un gran clima de tensión y Canosa lo frenó en seco para pedirle que se retirara. “Quiero plantear algo porque me está latiendo el corazón más de la cuenta. La verdad, te agradezco de todo corazón, pero no voy a permitir por mi público y por el pueblo que le sigamos faltando el respeto a la gente. No quiero que esto se torne en algo violento ni que la pasemos mal ninguno de los dos”, le dijo la conductora.

Completamente fuera de sí, Canosa exclamó que “la Argentina es impune” y que no soporta más “a los Yoma de la vida, a los Albertos Fernández, a las Cristinas Kirchner, a estas lacras que son ricas mientras el pueblo es pobre”. “Realmente lo lamento porque nunca hice esto, pero mi corazón no para de latir. Yo no puedo creer lo mal que me estoy sintiendo”, siguió.

“No puedo creer el cinismo de la clase política que tenemos. Yo acá no estoy sentada porque me den sobres, yo laburo para mí, para mi hija, para mis padres, para mi familia y para mi pueblo. Esta conversación se estaba tornando pornográfica y desagradable”, cerró la conductora. Y una vez que Yoma se retiró, siguió criticándolo junto al cantante de cumbia.