El delirante editorial de Viviana Canosa para intentar desestabilizar al Gobierno.

Entramos en la segunda ola de contagios de COVID-19 y hay que extremar las medidas sanitarias de cuidado. En este contexto de alertas, la periodista ultra macrista Viviana Canosa lanzó un delirante editorial en un burdo intento por desestabilizar al Gobierno de Alberto Fernández y su equipo de Salud, en la carrera para ganarle a la pandemia y vacunar a la mayor cantidad de personas. "Están prostituyendo a la gente", soltó Canosa, sin filtro.

"Vamos a hablar de la prostitución de la muerte. Cuando nacemos tenemos una sola seguridad, una certeza: vamos a morir. De la muerte ninguno de nosotros va a zafar. Podés morirte en un accidente de tránsito, de un paro cardíaco, por COVID, de joven o de vieo. Todos nos vamos a morir. Siento que estamos prostituyendo la muerte. Se arranca con el discurso, se prostituye la palabra y se pierde credibilidad y criterio. La mentira y la verdad cada día es más difícil de distinguir", arrancó, en su programa diario de A24 Viviana con Vos.

Y a continuación, siguió su editorial con una serie de mentiras: "La palabra de nuestros gobernantes está devaluada. Un año después estamos exactamente parados en el mismo lugar. Nos quisieron hacer creer que la vacuna era la salvación y claramente no lo es. Como decía Tusam: puede fallar. Y falló. Menos del 10% de la población está vacunada y sin embargo dicen 'yo no lo creo' que Estados Unidos donó a la Argentina o que quería donar cuatro millones de vacunas y lo rechazamos".

"No sé si esto es cierto pero si es verdad quiero conocer quien decidió esto y por qué. Si vos te querés vacunar no te importa si es rusa o yanqui. ¿Qué es lo que no nos están contando? La prostitución de la muerte es la realidad que estamos atravesando. Y ¿Qué es prostituirse?, ¿sería dar amor por dinero? Acá es a la inversa. Nos meten miedo por intereses que pueden ser inconcebibles para nosotros, los simples mortales", soltó, descontrolada.

Sin filtro alguno, Canosa cerró su delirante editorial con una reflexión que solo busca alimentar la campaña del miedo y la desinformación: "Hay un interés económico global, intereses políticos. Así se va prostituyendo el sistema de los valores. Todos se embarra cuando les salpican los intereses, nada queda igual. Queda todo manchado. Están prostituyendo a la gente con lo que más miedo les da: perder su vida y la de los seres que ama".