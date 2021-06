Viviana Canosa apuntó contra los médicos en pleno COVID: "Tienen más miedo que los pacientes"

La conductora protagonizó una nueva frase vergonzosa al aire y apuntó contra el personal de salud, que hace 15 meses que lucha contra la pandemia de coronavirus.

Viviana Canosa ya demostró en reiteradas oportunidades que no tiene límites a la hora de opinar en los medios de comunicación y lo volvió a hacer. En su programa Viviana con Vos, por América 24, aseguró que en este contexto de pandemia de coronavirus "los médicos tienen más miedo que los pacientes".

La conductora de 50 años apuntó contra el personal sanitario a nivel nacional, que desde mediados de marzo de 2020 viene luchando incansablemente contra la enfermedad que tiene en jaque al mundo. Todo sucedió cuando entrevistaba al médico Edgardo Trevisonno con relación a los dos nuevos síntomas que el Ministerio de Salud incluyó en el listado para definir un caso sospechoso de coronavirus: la rinitis y la congestión nasal.

“Los médicos tienen más miedo que los pacientes. Es la persona a la que uno va para que le genere confianza, no miedo... Está todo mezclado: quien tiene mocos, quien tiene COVID, quien una neumonía”, disparó Canosa de manera insólita en el diálogo virtual con el especialista.

Sin embargo, no terminó allí y fue muy despectiva con otros sectores de la sociedad también: "Para mí, después de la pandemia hay mucha gente que no va a estar más, alguna por elección y otra por hija de p... Y perdón por el término, pero yo veo gente en la televisión, médicos, infectólogos, políticos, que trabajan de llevarle pánico a la gente, trabajan de perversos, de cínicos". Basándose en lo que según ella es "el discurso del miedo", argumentó sobre el final que "por eso yo no suelo invitar a muchos médicos".

Los reiterados papelones públicos de Viviana Canosa

En este 2021, fue protagonista tanto en los medios en general como en las redes sociales por haber pronunciado algunas frases desafortunadas contra el gobierno y contra el Presidente. Desde la pantalla de A24, ella se encargó de protagonizar un escándalo tras otro con ciertas afirmaciones como: "Alberto Fernández tiene que agradecer que no le prendemos fuego la Casa Rosada", "los argentinos somos todos unos pelotudos" y "tenemos las bolas llenas, nos van a encerrar nueve días de nuevo".

Por si fuera poco, en las últimas semanas amenazó con llevar a la Justicia y mandarle una carta documento a su colega Jorge Rial, quien se hizo eco de los rumores que indican que la "Colorada" está saliendo con el músico de cumbia "El Dipy", que se habría infiltrado como repartidor en el domicilio en el que vive junto a su hija para llevarle un medicamento: "No me operen más. No les tengo miedo. Invéntenme romances, encamadas, revolcones con ministros, con concejales, con cantantes. Pero decir que un tipo entra a mi casa vestido de delivery... No lo pensaba decir, pero se metieron con mi hija”.