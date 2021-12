Virginia Gallardo recibió una llamada de Mirtha Legrand y terminó llorando: "Jamás lo imaginé"

La histórica conductora llamó a la panelista de Intrusos para transmitirle un mensaje sorprendente. El testimonio de la modelo.

Virginia Gallardo quedó asombrada cuando atendió su teléfono y, del otro lado, se encontraba ni más ni menos que la legendaria diva Mirtha Legrand. Si bien la integrante de Intrusos vive un gran presente artístico, luciéndose como panelista de espectáculos, al recibir el llamado, la modelo creyó que se debía a que había dicho o hecho algo que a la histórica actriz y conductora no le había gustado. Pero fue todo lo contrario.

La diva de los almuerzos quiso contactarse con ella para felicitarla por su rol en los especiales que conduce los fines de semana, en donde se ocupa de hacer un recorrido por la vida de las figuras más importantes del espectáculo. En un comienzo, la bailarina correntina había sido convocada por las autoridades para ponerse al frente de un especial sobre la vida del empresario chocolatero Ricardo Fort, una figura de alto grado mediático que, además, fue pareja de Gallardo hace más de 10 años. El programa especial funcionó tan bien, que se hizo un segundo episodio, para después extender el envío y hacer biografías sobre distintas estrellas del mundo del espectáculo.

Hace algunas semanas, le llegó la hora a Mirtha Legrand y dicen que al ver el programa, Legrand se emocionó hasta las lágrimas, razón por la que llamó a Gallardo para felicitarla: "Ay, querida, me has hecho emocionar profundamente. Me gusta mucho tu trabajo, sos simpática e inteligente. Te auguro una gran carrera en los medios porque tenés todas las condiciones para seguir brillando. Me sorprendió, Virginia, usted es un 10", le dijo la abuela de Juana Viale a la ex participante del Bailando, quien no lo podía creer.

La correntina agradeció el inesperado halago y Mirtha le contó que también se había contactado con Liliana Parodi, gerenta de programación de América, para agradecerle por el especial. En su mensaje, la diva hizo un pedido especial: "Me gustaría que hicieran una segunda parte del homenaje, ¿será posible?". Gallardo inmediatamente le dijo que sí y se contactó con la producción del ciclo para ponerse manos a la obra e investigar a fondo para hacer la segunda entrega del envío, que salió al aire el último sábado.

"Estoy tan feliz, jamás imaginé que Mirtha me iba a llamar y a decir cosas tan lindas. Es un regalo a mi trabajo y eso me llena de orgullo", comentó Gallardo a sus compañeros de trabajo.

Virginia Gallardo se quebró en vivo por los hijos de Ricardo Fort

Virginia Gallardo, modelo y bailarina, se disculpó públicamente con los hijos de Ricardo Fort durante A mi manera, su ciclo de América TV en honor al difunto empresario. A pesar de haber sido pareja de Fort durante mucho tiempo, Gallardo no quiso participar de El Comandante, su nueva biopic, y la familia de él lo tomó muy mal.

“Quiero destacar la figura de Gustavo y Marisa, dos personas incondicionales, decirles que los quiero y que sin duda, Ricardo estaría muy orgulloso de ver cómo educaron, criaron, y al día de hoy cuidan a sus hijos”, comenzó Virginia. “Y en lo personal, a los niños. Para mí quedaron así en el tiempo, si bien compartí otros momentos ya más de grandes, pero para mí serán eso toda la vida”.

Con la voz quebrada por un llanto inminente, Virginia se disculpó frente a los hijos de Ricardo. “Quería pedirles disculpas. Lamento profundamente lo sucedido y me hubiera gustado que las cosas se den de otra manera, pero acá estamos y esta es mi manera, también, de homenajear a papá, de recordarlo y que ustedes se queden con el mejor tesoro que puedan tener de lo que fue Ricardo en vida, conmigo, por supuesto”, finalizó.