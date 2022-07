Violento robo a un periodista de El Trece en la puerta de su casa: "Me cachetearon"

El panelista relató el asalto que sufrió a plena luz del día y que involucró un fuerte golpe a la vista de todos.

Carlos Monti, histórico periodista que se desempeña como panelista de Nosotros a la mañana, sufrió un dramático asalto en plena puerta de su casa y relató a sus colegas los detalles del momento. También deslizó que recibió un llamado del Gobierno de la Ciudad para que realice la denuncia, aunque se mostró desesperanzado de obtener una buena resolución.

"Me pasó a las 18 horas, en la puerta de mi casa, pleno corazón de Palermo. La gente esperando el colectivo, yo hablando por teléfono y sentí una cachetada por atrás. El chorro no tuvo más remedio que salir corriendo porque se levantó el de seguridad de mi casa. Plena luz del día, ya no les importa nada", lamentó Monti.

El Pollo Álvarez, conductor del programa, le preguntó si tomó alguna medida después del robo, a lo que el periodista respondió: "del Gobierno de la Ciudad me llamaron, me preguntaron si iba a hacer la denuncia, pero la hice solo para engrosar la estadística".

Ulises Bueno sufrió un violento robo: generaron fuertes destrozos

Ulises Bueno protagonizó un angustiante momento mientras estaba de gira con la banda Desakta2. El hermano de Rodrigo Bueno fue víctima de un robo en su productora Almenara Network: los delincuentes destrozaron el lugar y se llevaron la mayor parte de los elementos de trabajo del estudio.

La noticia se dio a conocer en el noticiero de Canal Doce de Córdoba en donde detallaron cómo fue el suceso. Según informaron, a Ulises Bueno le robaron una camioneta marca Jeep, la cual fue recuperada en las últimas horas, instrumentos musicales, micrófonos, pertenencias de valor económico y también sentimental.

En ese sentido, en el noticiero Arriba Córdoba los ladrones rompieron un portón eléctrico y causaron destrozos en la sala de ensayo de Ulises y su banda. Además, la policía amplió que la camioneta robada apareció en el barrio Ejército Argentino e informaron que, entre los objetos robados se encontraban remeras que Messi y Facundo Campazzo le habían regalado al cantante, una colección de zapatillas Jordan, discos de oro y algunas cosas de Rodrigo.

El robo se dio al rededor de las 23 horas, justo dos horas después de que el cantante abandonara las instalaciones de la productora. Además, también se conoció que en el horario del robo se había cortado la luz. "Salimos el sábado a las 21 con Desakta2. A las 7 de la mañana del domingo cuando volvimos nos dimos con que el portón estaba roto y faltaba la camioneta", declaró Bueno al respecto.