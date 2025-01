Violento ataque en vivo a un cronista de América TV: "Maricón"

Violento ataque en vivo a un cronista de América TV.

Un cronista de América TV vivió un desagradable momento en vivo durante un móvil desde la costa de Vicente López, donde habló con un hombre que llevó a su familia a bañarse al río de aguas contaminadas y terminó agredido. El video del polémico intercambio y la reacción de los conductores del noticiero.

Todo empezó cuando el periodista se acercó a un hombre de mediana edad con su hija pequeña en brazos, ambos saliendo del río de Vicente López -donde está prohibido bañarse por el riesgo de ahogamiento y el peligro de sus aguas contaminadas-, y le preguntó: "¿Cuánto tenés? 200 metros". "Si te vas 200 metros para allá (señala hacia el agua) te llegará a un metro, tampoco es tan hondo", le señaló el hombre.

En ese momento, el periodista le advirtió: "Pero es peligroso". En tono prepotente, el hombre le contestó: "Para el que no sabe nadar, es lógico". Antes de seguir el reportaje, el cronista trató de aconsejar al hombre a que no se ponga cerca del borde, porque tenía riesgo de caerse, y este reaccionó con violencia: "Tranquilo negro, sos más maricón, ¿qué hacés acá?". Restándole importancia al ataque, el movilero le indicó: "Te podés caer, estás con una nena en brazos". "Uh no, sos un boludo", sentenció, con bronca, el hombre yéndose del móvil.

Segundos después los conductores del noticiero de América TV se pusieron del lado de su compañero de trabajo, quien dejó ver una mueca de disgusto a las cámaras, y lo tranquilizaron por el mal momento que vivió al aire.

Mal momento al aire: le pidió matrimonio y la repuesta paralizó al movilero de TN

En la emisión del ciclo TN de 10 a 13, los periodistas se encontraban llevando adelante una cobertura en Tucumán sobre la gente que tenía que viajar en avión justo este 1° de enero de 2025, y el movilero en zona vivió un insólito momento al aire que sorprendió a sus colegas y a todos los televidentes, haciéndose rápidamente viral. Una de las preguntas del cronista para la pareja que entrevistó fue qué deseo pidieron para este Año Nuevo. "Ser feliz", sentenció el hombre.

Ni bien escuchó este comentario, la mujer reaccionó y dijo sin tapujos cuál era su deseo. "¡Que me pida casamiento!", lanzó para la sorpresa de su pareja, el movilero y todos en el estudio, mientras que el hombre reaccionó con risas y cierto nerviosismo por la situación. De hecho, comenzó a agarrarse la cara no pudiendo creer lo que estaba ocurriendo al aire.

"Vamos a festejar once años de novios. Ya está, estamos para el siguiente paso", apuró la mujer. Finalmente, el notero intentó apaciguar las cosas pidiéndoles que se den un beso y se despidieron del móvil de esa manera, distinto a cómo había arrancado.