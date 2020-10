El periodista Lionel Pecoraro filmó un video en el que contó cómo es su lucha contra la leucemia. Esta enfermedad le fue detectada hace pocas horas y decidió hacer pública su situación. Luego de realizarse diferentes estudios y de tomar la determinación de internarse en el Hospital de Clínicas, el protagonista grabó una publicación de Instagram TV en donde detalló cómo empezó a detectar síntomas que no eran usuales en su rutina diaria.

"Quiero grabarles este mensaje porque tengo algo que contarles, que decidí contarles desde el primer día que lo supe porque me parece además muy importante", empezó diciendo Lionel Pecoraro, quien (acto seguido) relató los motivos por los que decidió someterse a diferentes estudios para constatar su estado de salud: "Hace unos días empecé a sentir algo raro en mi organismo, sensaciones que creía que no estaban dentro de lo normal a nivel salud.

Los primeros síntomas de Lionel Pecoraro antes de conocer el resultado

"Me empezó a sangrar la boca. El día viernes, me vuelvo a hacer el análisis con una buena noticia. Las plaquetas habían subido, por lo tanto entendíamos que el sangrado de mi boca no tenía que ver con eso", manifestó el periodista Lionel Pecoraro, desde el Hospital de Clínicas en donde se encuentra internado. "En el día de ayer (martes), me hago una punción de médula ósea y el diagnóstico es que estoy atravesando una enfermedad llamada leucemia promielocítica.

Mostrando tranquilidad en su rostro, más allá de lo complejo de su situación que le toca atravesar, Pecoraro detalló: "Es una leucemia grave, aguda, que actúa muy rápidamente. Pero que tiene a favor que el tratamiento que recibe da muy buen resultado. O sea que la gente se cura de este tipo de leucemia".

Pecoraro no baja los brazos: "Yo le voy a ganar a esta enfermedad"

“Yo doy pelea. Y además, decreté que voy a ganar esto. Yo le voy a ganar a esta enfermedad”, enfatizó el periodista de Crónica TV y El Nueve, quien además le agradeció a todas las personas que le brindaron su apoyo y contención en esta etapa tan delicada de su vida.

En forma muy emotiva, Pecoraro manifestó: “Gracias a todos los que están preguntando, gracias a todos los que están averiguando qué es lo que pasa, por qué no estoy en canal Nueve, por qué no estoy en Crónica... Quiero aprovechar para agradecer a todos mis compañeros, a los que lo saben desde hace unos días y se lo han guardado, a aquellos que preguntan y que con el mayor de los respetos esperan a que yo tenga ganas o esté preparado para hablar como en este momento. Les mando un beso grande, gracias por su atención, gracias por entender y vamos para adelante”.