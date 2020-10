La competidora volvió a ganarse a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui con un logrado apple crumble.

Tras la primera gala de eliminación de "Masterchef Celebrity", en donde resultó eliminado el actor de "El Marginal" Nacho Sureda, los participantes restantes se vieron en una nueva edición de competencia. Y para sorpresa de todo el jurado, Vicky Xipolitakis cocinó un apple crumble a la medida de los exigentes paladares. "No lo puedo creer. En mi vida hice esto", expresó la mediática, emocionada.

Quienes jugaron el lunes se dividieron en parejas -Vicky con Belu Lucius, El "Turco" García con Leti Siciliani, El "Polaco" con Sofía Pachano e Iliana Calabró con Roberto Moldavsky- en un complicado desafío que requirió del costado artístico, además del culinario. Mientras uno de los jugadores dibujaba los ingredientes para las preparaciones en una pizarra, el otro debía adivinarlos e irlos a buscar al mercado. Con algunos contratiempos, como Sofi Pachano que no llegó a agarra la harina (indispensable para su receta), los famosos se lanzaron a la carrera.

A Vicky Xipolitakis, ganadora de la medalla de oro en la primera semana, le tocó preparar un apple crumble con helado, algo que según sus palabras "nunca había hecho", y dejó alucinados a todo el jurado. El primero fue Germán Martitegui, quien la interrogó de manera desconfiada: "No puede ser que nunca hayas hecho esto". "Ni siquiera probé", añadió Vicky. Luego fue el turno de Donato y de Damián, quienes degustaron el postre con atención antes de dar una devolución a la competidora.

"Sabés Vicky, yo te veo cocinar y tirás una sartén, agarrás un limón... nunca entiendo bien qué estás haciendo, pero lo lográs. Está bien de sabor, está bien de azúcar, el crocante del crumble está... Un misterio, y no es por desmerecerte. Es un postre simple, pero tiene lo que tiene que tener. Está rico", expresó Betular, sorpendido. Por su parte, Martitegui acotó con un simple: "Escapa a mi comprensión como ese postre puede estar tan rico".

Más inesperado fue el elogio de el chef italiano, quien gritó de felicidad y exclamó: "Vicky, hiciste un postre espectacular!!!". Emocionada, la mediática agradeció los comentarios y afirmó: "No lo puedo creer en mi vida, en mi vida hice esto. Debo tener un talento, soy cocinera oculta capaz. Me encanta hacer cosas con las manos, que salga magia. me encanta estar en este programa, nunca hablaron tan bien de mi"

"Para mi es muy esfuerzo estar acá, separarme de mi hijo, que mi mamá me ayude y poder hacer algo que me salga bien, estoy muy feliz, ¿te puedo abrazar?, agregó, acercándose a Santiago del Moro, quien le pidió que respetase el distanciamiento social.