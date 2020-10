Una de las principales críticas de los detractores principales al Gobierno que comanda Alberto Fernández es la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entre los más reconocidos aparece el ultramacrista Jonatan Viale y esta vez, como en repetidas ocasiones, disparó contra CFK con un pedido a la Corte Suprema de Justicia.

En su columna en A24, el conductor ultramacrista criticó a la gestión actual en relación a distintas medidas. Pero la principal pasó por la "venganza" de la dirigente que está al mando del Senado en la actualidad. "Ahora, mientras un sector del Gobierno naufraga en el pensamiento precario, hay otro que puso al Estado al servicio de la impunidad personal. Estoy hablando de una mujer que no duda y no pierde el tiempo y parece haber vuelto con una misión muy clara: copar la Justicia. Cristina, en este último año, se dedicó de lleno a resolver sus problemas personales y nadie puede decir que ella no avisó", expresó Viale.

Siguiendo por la misma línea y apuntando fuertemente contra Cristina, el periodista ultramacrista planteó: "Ella sabía todo lo que iba a pasar con los jueces que se animaron a investigarla o procesarla. Por eso, correr a Leopoldo Bruglia y a Pablo Bertuzzi era mucho mas que derribar la causa de los cuadernos, era un mensaje disciplinador para toda la familia judicial, la Corpo y Comodoro Py". Y agregó: "No hay que meterse con ella porque se termina mi carrera".

Ante estas acusaciones, Viale llamó a que la Justicia tome cartas en el asunto y aprovechó para dejarles un mensaje. "Lo que todavía estamos esperando es que la Corte salga de su pasividad e internas. No son héroes, santos o próceres, lo único que tienen que hacer es ponerle un freno a una sola persona que cree que puede manejar caprichosamente los 3 poderes del Estado. Lo que la Corte debe hacer es confirmar que en Argentina todavía existe la República", disparó.

Como si esto fuera poco volvió a imponer un discurso desestabilizador y criticó al Gobierno por tener un "pensamiento infantil" que hace creer que "los problemas desaparecen si no hablamos de ellos". Trajo como ejemplos la suba del dólar, "el invento 'Nodio' para controlar al periodismo", "los opositores que no son el pueblo" y también usó a las tomas de tierras. "El pensamiento mágico es primitivo, se creen que la gente es tonta y que si no sale en la tele, no existe", sentenció.