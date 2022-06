Verónica Ojeda furiosa porque no invitaron a Dieguito Fernando al homenaje de Maradona

La mamá de Dieguito Fernando se manifestó sobre la ausencia de su hijo en el homenaje de su papá en Italia.

La Selección Argentina se consagró ganadora de la Copa Finalissima, pero antes del comienzo del partido, se llevó a cabo un pequeño homenaje a Diego Armando Maradona. Su nieto, Benjamín Agüero fue quien llevó hacia el campo de juego la pelota con la imagen del inolvidable futbolista. Dalma, Gianinna y las hermanas de Diego estuvieron presentes en la cancha para presenciar el agasajo. Sin embargo, Dieguito Fernando no fue invitado y esto generó el enojo de Verónica Ojeda que se expresó al respecto.

Verónica Ojeda se sinceró en A La Tarde, donde reveló que Dieguito Fernando vio el primer tiempo junto a sus compañeros de colegio, pero que los cuestionamientos sobre por qué no estuvo de manera presencial en el homenaje, no tardaron en llegar. La mamá del niño de 9 años expresó: "El primer tiempo del partido lo vio en la escuela y los nenes estaban como locos cuando hicieron el primer gol; él estaba a full porque todos le gritaban ‘Diego, Diego’. Para él eso es una alegría, pero ni bien me vio dijo por qué no lo llevé, y le respondí que no pudimos porque él tenía que estar en la escuela y que hay momentos que se puede y otros que no".

Verónica Ojeda con su hijo, Dieguito Fernando.

Cuando le preguntaron cuál fue la respuesta que le dio cuando su hijo le planteó esa pregunta, Verónica Ojeda manifestó: "¿Qué le voy a responder? ¿Que no lo invitaron? Esa es la realidad, pero a mi hijo cómo le voy a decir eso. Se va a poner a llorar y se va a poner mal; y encima le tengo que decir que una de sus hermanas estuvo, sus tías también, ¿y cómo se va a sentir?"

Verónica Ojeda explicó el motivo de su enojo

Verónica Ojeda fue clara al manifestar cuál fue su sensación al ver que estaban casi Dalma, Gianinna, Benjamín Agüero y las hermanas de Diego Maradona y su hijo no había recibido la invitación para ser parte del homenaje a su papá: "No estoy furiosa, estoy decepcionada especialmente porque tiene 9 años, déjense de joder. No están peleando conmigo, con la que siempre enfrenta a todos o da la cara, están peleando con un nene de 9 años que es de apellido Maradona”, reafirmó Ojeda. Y agregó: “Yo solamente soy la mamá y tengo que salir a defenderlo; también hablé con Diego Jr. y no lo invitaron, y eso que está en Italia".