Vero Lozano mostró cómo le quedaron los pies tras ser operada: las fotos

Vero Lozano, conductora de Telefe, mostró cómo quedaron sus pies tras la intervención quirúrgica que le hicieron debido al grave accidente que tuvo en Aspen, Estados Unidos.

Verónica "Vero" Lozano pasó una de las peores semanas de su vida tras el accidente sufrido en una aerosilla en Aspen, Estados Unidos. En las últimas horas, y tras varios días de incertidumbre, la conductora de Cortá por Lozano (Telefe) se operó y mostró en las redes las fotos de sus pies y la rehabilitación que lleva adelante.

La presentadora de 51 años apeló a su cuenta oficial de Instagram (@verolozanovl), donde tiene casi dos millones de seguidores, para dejar en claro cómo le quedó el cuerpo después del fuerte accidente y la posterior intervención quirúrgica a la que debió someterse para poder mejorar.

Así quedaron los pies de Vero Lozano tras ser operada

A través de algunas historias en Instagram, la actriz y exmodelo publicó en la primera instancia una foto con anteojos y acostada en la cama del hospital donde fue intervenida quirúrgicamente. En tanto, escribió un "hola" y un emoji de sonrisa. Más tarde, posteó una imagen lejana de sus pies con dos emojis y y donde mostró el reposo que viene haciendo.

Vero Lozano mostró cómo se recupera de la operación tras su accidente.

Por último, Vero Lozano agregó una postal de ella dentro de un auto, con una de sus piernas estiradas: allí se ve cómo tiene todo vendado desde las rodillas hacia abajo. En esta oportunidad, eligió los emojis de una cara enamorada y de otro rostro con los anteojos de sol puestos. Y solamente escribió: "Me escapé".

Lo concreto es que la presentadora no podrá retomar la conducción de su ciclo al menos por tres meses y deberá estar en silla de ruedas hasta que los médicos le indiquen que podrá volver a caminar normalmente.

Qué le pasó a Vero Lozano en Aspen: su dramático relato

La conductora se fue de vacaciones a una reconocida pista de esquí de Estados Unidos y tuvo un problema con una aerosilla, la cual se frenó y ella se vio obligada a tirarse a la nieve desde siete metros de altura. Entonces, esa caída le provocó que se lastimara fundamentalmente los talones, aunque las dos piernas se vieron seriamente afectadas desde las rodillas hacia abajo.

Luego del terrible susto, la protagonista se comunicó vía Zoom con los integrantes de su propio programa que estaban en el estudio de Telefe y detalló lo ocurrido: "Fue horrible, un accidente muy espantoso, y estoy viva de milagro. El proceso es largo, pero yo le pongo humor y alegría”.

Verónica Lozano describió que donde se encontraba ella “es una silla séxtuple (para seis personas) donde íbamos tres: mi instructora, Analía Franchín y yo". Además, resaltó que normalmente "ni bien uno pone la cola en la silla, los bastones se traban, pero falló". Y recordó: "Entonces, en ese momento aviso a quien estaba a cargo para que pararan la silla, la gente empieza a gritar y nunca se detuvo”.

La actriz insistió con que “fue una secuencia de terror horrible" y repasó: "Nunca me llegó a bajar la barra. Cuando voy a sentarme, levanto el culito para saltar el bastón, pero estaba trabado y quedé colgada. La aerosilla empieza a avanzar y yo quedo agarrada de uno de los fierros de la silla con la mano derecha, del otro lado de agarraba Analía Franchín y la instructora me agarraba del casco”.

“Sentía que me estaba por morir realmente. Veía y escuchaba todo. ´Anita´ gritaba y la instructora me decía ‘aguanta’. La gente gritaba”, expresó visiblemente conmovida. En ese momento de su relato, Verónica Lozano no pudo contener el llanto cuando reconoció: “La virgen me protegió. Sentí que estaba en manos de Dios. Gracias a Dios, tengo perseverancia y entrenamiento, sino no sé qué hubiera pasado”.

Sin embargo, la protagonista aclaró que nunca perdió el conocimiento porque "veía todo" y concluyó de manera dramática: "Sentí como dos latigazos. Se acercó mucho gente y me decía ‘¡no te muevas!’. Me tocaban la cintura y las botas, yo sentía todo, y me preguntaron cómo me llamaba y qué edad tenía para saber si yo estaba orientada. Yo sentía mucho dolor en los pies y dije ´se me cagaron los pies´”.