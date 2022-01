Vero Lozano explotó contra una mujer que justificó la violación de una nena

El fuerte descargo de Vero Lozano contra una mujer que justificó el abuso sexual de una nena al aire en Cortá por Lozano.

Vero Lozano, conductora de Cortá por Lozano, protagonizó un tenso momento en su programa mientras estaba entrevistando a una vecina de la nena de 13 años de Merlo, provincia de Buenos Aires, que fue violada por su primo de 26. Durante la charla, la mujer, llamada Elodia, soltó un comentario culpabilizando a la víctima que desató la indignación de Vero, quien no pudo evitar quedarse callada.

El hecho ocurrió en la casa de la niña. Su primo, identificado bajo el nombre de Nahuel, la engañó pidiéndole que la acompañara a comprar un jugo al kiosco y la llevo a su casa para abusar sexualmente de ella. Una vecina de la víctima fue entrevistada en el programa y sus dichos fueron repudiados por todos en el set.

“Este hombre está detenido acusado de cargos gravísimos por la fiscal Marisa Monti. Está acusado de abuso sexual agravado por ser cometido con acceso carnal. Seguramente después va a influir el tema de la minoridad de la víctima porque eso es un agravante. El negó todo”, relató Augusto Telias y destacó que la revisación médica constató lesiones compatibles con un abuso.

En ese instante, la mujer intervino y dijo: “Yo quiero decir una cosa. ¿Por qué no lo citan al chico de al lado? Él les va a decir lo que él sintió. Me dijo: 'Obligada no era porque a ella le gustó, yo sentí el gemido de ella'”. Lozano la interrumpió inmediatamente respondiéndole que lo que estaba diciendo no tenía ningún fundamento y explotó de la bronca.

“Tiene 13 años Elodia, es una menor. No le voy a permitir que usted diga eso bajo ningún concepto”, expresó la conductora. “Eso es lo que me dijo el chico”, se defendió la mujer. “Bueno, dice pelotudeces el chico. Discúlpeme, Elodia”, agregó Lozano. Telias le explicó a la mujer que, de todas formas, “desde el punto de vista legal el tema del consentimiento no da lugar, es una violación igual”.

Más detalles sobre el caso de la niña de 13 años de Merlo abusada por su primo

Cuando los amigos de la nena notaron que había pasado demasiado tiempo desde que había salido a la calle con su primo se preocuparon y fueron a buscarla a su domicilio. Una vez que su familia y sus amigos llegaron, notaron que el joven estaba adentro con la niña le empezaron a gritar desde afuera rogándole que la entregara.

Él negó que la niña estuviese con él y no quiso abrirles la puerta hasta que un vecino intervino y abrió. Al entrar en la escena, los investigadores encontraron ropa interior de ella y todas las pericias confirmaron la violación. El agresor quedó detenido por abuso sexual agravado con acceso carnal pero sigue negando todo hasta el día de hoy.