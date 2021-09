Vero Lozano contó una charla privada con Darío Barassi: "¡Obvio que me enojo!"

Verónica Lozano chicaneó a Darío Barassi, su competencia por el rating en la televisión abierta en Argentina. La conductora de Cortá por Lozano (Telefe) reconoció que, cada tanto, conversa con su colega -y rival al mismo tiempo- de 100 argentinos dicen (El Trece). "´Gordo´, dejá de ganarme, soy tu madre", reconoció que le dijo alguna vez, a modo de broma.

La actriz, psicóloga y exmodelo de 51 años dialogó con Intrusos (América TV) y, consultada por la competición por la audiencia con el actor, opinó: "Está como a mí me gusta, picante. El otro día (Barassi) me dice 'Cheta, El Trece me cambia´. Y yo le dije 'menos mal, gordo, así me das respiro'".

Y profundizó: "Obviamente que siempre es lindo ganar. Hay días que no gano ¡y me enojo! Obvio que me enojo, soy la única que dice la verdad. ¡Detesto perder, claramente!". Luego de haber confirmado que está "atenta al minuto a minuto del rating", Vero Lozano se sorprendió ante la sonrisa de Gonzalo Vázquez, el periodista que la estaba entrevistando, y le respondió: "Estás acostumbrado a que te mientan mucho".

Los cambios en Cortá por Lozano

Acerca de las probables modificaciones en el producto de la media tarde de Telefe para levantar en el encendido y hacerle competencia a Match Game, el nuevo programa conducido por Soy Rada en el horario de 100 argentinos dicen, Verónica Lozano detalló: "No vamos a cambiar el formato, pero sí vamos a incorporar cosas nuevas: juegos y música. Es el mismo programa, con el mismo formato, pero probando cosas nuevas".

"Los programas tienen que medir para seguir teniendo vida y que haya sponsors, pauta publicitaria y demás. Yo valoro mucho el esfuerzo, por eso creo que la competencia está buenísima. A veces no hay que irse al carajo porque lo bueno es que todos tengamos laburo", completó la conductora.

Cortá por Lozano vs. 100 argentinos dicen en el rating en 2021

En medio de las variantes de los canales en sus grillas en la televisión abierta en septiembre, la lucha mano a mano continúa muy pareja entre ambos ciclos, aunque los datos más recientes indican que El Trece aún se impone sobre Telefe en esta franja, aunque la brecha se acortó.

Durante el miércoles 8 de septiembre, según el portal especializado Moskita Muerta, el programa de Barassi alcanzó los 9.7 puntos de pico de audiencia, mientras que el de "Vero" Lozano llegó a los 8.