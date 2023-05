Valeria Lynch y una noticia inesperada en medio del escándalo: "Su final"

La cantante enfrenta un complicado momento mientras se encuentra en el ojo de la tormenta por la polémica con su hijastra Tais.

Luego de volver a figurar en el ojo mediático tras conocerse la noticia de que echó a su hijastra de la casa, Valeria Lynch enfrenta un terrible revés. La cantante recibió una mala noticia que la pone en aprietos frente a la comprometedora situación que atraviesa.

La situación se dio a conocer en Socios del Espectáculo, en donde la protagonista de la noticia brindó declaraciones exclusivas. Precisamente, Lynch se quedó sin abogada en medio del escándalo que protagoniza, debido a que la letrada a cargo de su caso decidió dar un paso al costado y no quiso hacerse más cargo de los asuntos legales que competen a la cantante.

En el programa de El Trece, Elba Marcovecchio, la exabogada de Lynch dio declaraciones al respecto y contó por qué tomó esta decisión. "A veces uno toma criterios distintos. Es decir, yo estuve con Valeria cuatro años, en donde Valeria no tuvo ningún embargo, ninguna medida cautelar y pese al gran trabajo que hizo la representación letrada de Cau, hemos ganado todas las causas", empezó por decir en diálogo con el ciclo de espectáculos.

En este marco, añadió: "Entonces, llega un momento en que decís ‘yo muestro resultados’ y trabajo con resultados, no por nada soy de Estudiantes, soy Bilardista, ¿no? Yo trabajo con resultados, entonces bueno, cuando surgen medio cortocircuitos". Sin embargo, debido a la poca exactitud de su respuesta, el panel insistió, pero ella no brindó mucha información al respecto. "Hubo un cortocircuito obviamente, pero no te puedo… yo no miento, no te voy a decir una cosa por otra. Acá el punto es que no te lo puedo decir por confidencialidad, porque pese a que la relación se rompió, es un deber de confidencialidad que tengo siempre", aseguró.

Finalmente, aseguró que el vínculo no se había roto porque Lynch "se comunicó con Burlando" y simplemente contó que era el fin de un ciclo. "La dos somos profesionales, que una relación llegue a un fin no significa que vuelen platos o lo que sea. Llegó a su final y punto y nada más que eso", sentenció Elba. Mientras tanto, se desconoce quién seguirá representando a Lynch.

Salió a la luz el verdadero motivo por el que Valeria Lynch echó a su hijastra: "Nada peor"

En medio del escándalo que enfrenta Valeria Lynch luego de que saliera a la luz que echó a su hijastra Tais de su casa, Cau Bornes rompió el silencio sobre el tema. El papá de la joven involucrada habló sobre el tema y contó los verdaderos motivos detrás de la decisión de la cantante.

Luego de pasar varios años en pareja con Bornes, Lynch adopotó a su hija, Tais, como si fuera propia. Tanto así que incluso, cuando los cantantes se separaron, la niña decidió irse a vivir con Valeria. Sin embargo, a sus 20 años, la intérprete de Cada Día Más, decidió echarla de la casa y se generó un gran escándalo mediático. Precisamente, la situación se dio en septiembre del año pasado, pero recién ahora Bornes decidió romper el silencio.

En diálogo con Socios del Espectáculo, ciclo emitido por El Trece, el cantante contó la verdad detrás de esta situación. "Mi hija fue expulsada hace un año y medio. La echó porque parece que Mariano (la actual pareja de Valeria Lynch) tenía coronavirus y Taís le pidió que se pusiera el barbijo, pero se negó", aseguró el papá de la joven.

En este marco, añadió con gran pesar: "Valeria saltó y le dijo: ‘Nena, si querés andate’". Luego sentenció al contar que la cantante "le rompió el corazón" a Tais, quien perdió a su mamá biológica, Tamara Castro, cuando tenía tan solo 5 años. "Me dijo que perdió a una madre con cinco años y ahora a otra con veinte. Yo le dije que es una mamá de marketing", lanzó. Por último, sentenció: “Nada peor que engañar un corazón de una chica lastimada”.