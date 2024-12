URGENTE Javier Milei y Yuyito González, separados: la versión de Casa Rosada

Javier Milei y Yuyito González están separados y hay conmoción en el mundo de la política y el espectáculo.

El mundo de la política y el espectáculo está conmocionado por la reciente noticia que se acaba de confirmar. Javier Milei y Yuyito González se separaron definitivamente y se dieron a conocer detalles tanto sobre la ruptura del romance como lo que dicen en los pasillos de Casa Rosada.

En horas del mediodía del martes 10 de diciembre, se confirmó una noticia inesperada: se separaron Javier Milei y Yuyito González. Después de haber comenzado su relación el pasado 14 de agosto de 2024, finalmente terminaron a menos de cuatro meses.

La relación entre Milei y Yuyito González duró menos de cuatro meses.

De acuerdo a lo que pudo chequear El Destape, entre Milei y Yuyito González "está todo raro". Además, el entorno del presidente de Argentina lo escuchó decir que con Yuyito "está todo mal, muy mal". La separación se dio en un contexto donde la conductora saludó al líder de La Libertad Avanza por su primer año de mandato. "Hoy se celebra", había dicho en pleno vivo en su programa de Ciudad Magazine.

Cabe recordar que durante el 2024, el nombre de Javier Milei resonó no solo en la política, sino en el espectáculo. En diciembre de 2023, el presidente formalizó su romance con Fátima Florez y en más de una oportunidad, la fue a ver al teatro. De hecho, hasta se subió al escenario para darse un fogoso beso recordado por muchos. Sin embargo, en abril de 2024 confirmaron el final de la relación.

Desde el mes de abril en adelante, el presidente y Yuyito González se reunieron varias veces y el encuentro que terminó de darle sentido a la relación de pareja fue cuando asistieron juntos al Teatro Colón, donde se dieron un beso en público. Finalmente, el vínculo amoroso llegó a su fin este 10 de diciembre.

Fátima Flórez contó la verdad de su separación con Javier Milei: "Terceros en discordia"

La relación de la imitadora Fátima Flórez con el presidente Javier Milei dejó mucha tela para cortar aún tiempo después de su separación y volvió a poner en el primer plano de lo mediático a la humorista que mientras se prepara para la temporada de verano en Carlos Paz visitó el programa de Mirtha Legrand y tuvo varias revelaciones respecto de su vinculo con el mandatario.

La humorista compartió la mesa de La Noche de Mirtha (El Trece) junto a la conductora Georgina Barbarossa, el periodista de espectáculos Marcelo Polino, el cocinero Donato de Santis y el inféctologo Roberto Debbag. Allí la chiqui puso contra las cuerdas a la ex del jefe de Estado con sus consultas sobre la relación.

Mirtha Legrand fiel a su costumbre fue al hueso y le preguntó: “¿Estabas enamorada?” en relación a su noviazgo con el presidente Javier Milei. "Yo estuve muy enganchada, muy, y vos lo sabés porque me conoces mirándome a los ojos. Todos me conocen", respondió.

En ese sentido, Fátima Flórez agregó: "Se me nota mucho en la cara cuando me pasa algo. Viví ese momento, la pasé muy bien. Y después cuando vino la separación lo transité como cualquier persona, al principio acomodándome". La diva de El Trece no se quedó sino que fue mas a fondo y acorraló a la imitadora: "No, como cualquier persona no, era el presidente querida, ¿él te dejó por Yuyito González?". "No. Nadie deja a nadie por nadie. Las personas se separan o se distancian por motivos personales, pero nunca hay terceros ni terceras en discordia", sostuvo la imitadora durante la noche de El Trece, un poco incómoda por el comentario.