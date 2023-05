Uno de los integrantes de Cocineros Argentinos publicó una carta abierta tras su repentina salida

El chef, que estuvo durante casi 15 años en el programa de cocina, escribió un extenso descargo en sus redes sociales.

Cocineros Argentinos, el clásico programa de cocina de la Televisión Pública, sufrió una sensible baja. Juan Ferrara, uno de los integrantes históricos, tuvo una abrupta salida del ciclo y escribió una carta abierta para explicar lo sucedido a sus seguidores.

“La verdad es que me costó muchísimo empezar estas palabras que son la despedida de Cocineros Argentinos. Son muchas emociones fuertes las que me invadieron en estos días”, arranca el escrito de Instagram al que reaccionaron sus excompañeros con muestras de cariño hacia él.

Juan Braceli, otro de los históricos, le dio "like" al posteo de su excompañero y le escribió un sentido mensaje. “Juan, amigo querido, es un momento de tristeza. Y también de desearte lo mejor. Convencido de que tenés un talento único. Sos un gran cocinero, un tipo culto, inquieto, comprometido y valiente. Tengo mil cosas para decirte. Muchas ya las hice en estos días, personalmente. Algunas más te diré por acá: siempre dije que tenías un don, algo único, un timming para romper con lo lineal, el don de la ocurrencia justa y genial”, destacó.

“Una salida inesperada, una palabra inventada, un relincho corporal… cualquier movimiento y ahí estaba el don de hacer reír a carcajada limpia a todos todo el tiempo. Cuántos y cuántos y cuántos momentos compartidos. Mil millones de anécdotas con Chimi y Calita. Madre mía, qué agradecido que estoy de haberte cruzado en este camino. Lloro”, cerró.

En la misma línea, Diego Sivori, otro de sus ahora excompañeros, le dejó un comentario más breve, pero no por eso menos emotivo: “¡Juani! ¡Qué lindo haberte conocido! ¡Te quiero!”.

¿Por qué se fue Juan Ferrara de Cocineros Argentinos?

Ferrara trabajó 15 años en el ciclo de la Televisión Pública y al respecto manifestó: “Me siento orgulloso de todo lo hecho y feliz por haber transmitido pasión y alegría. Feliz también porque el programa difundió la gastronomía de toda la Argentina, a través de grandes cocineros/as, productores de alimentos y trabajadores de la tierra”.

Luego, se tomó el tiempo de agradecer a todos compañeros de trabajo. “Quiero agradecer a todos los compañeros/as de trabajo de la productora que pasaron a lo largo de estos años, de ellos aprendí muchísimo. Gracias a la TV Pública y a todos sus laburantes”, sostuvo.

“Tenía muchas ganas de celebrar estos casi 15 años y compartirlos con todos y todas ustedes. Lamentablemente, por decisiones que me son ajenas, no se pudo”, deslizó para destacar que la decisión de dejar el programa no fue suya.

Vale recordar que tras la repentina muerte de Guillermo Calabrese, el pasado 21 de abril, Ferrara se hizo cargo de la conducción de Qué mañana!, el programa que su colega lideraba en El Nueve. Juan ocupó ese rol hasta al pasado viernes, pues el próximo lunes 8 será el debut de Mariano Peluffo en la conducción.

De todas formas, según adelantó Peluffo, el chef continuará en el ciclo. "Además, se van a sumar otros cocineros para tener dinamismo y variedades", explicó la nueva figura de la señal de aire. "El formato es el mismo, sólo que antes recaía la conducción y la cocina sobre una sola figura. Esta vez buscaron que el conductor no fuera cocinero. Y me parece que ese desdoblamiento va a sumar", precisó.