Una reconocida periodista reveló que le ofrecieron sumarse a la política: cuál fue su respuesta

Una famosa periodista y panelista fue tentada por tres espacios diferentes para desembarcar en la política.

Una reconocida periodista de espectáculos reveló en las últimas horas que recibió varias propuestas desde distintos espacios para desembarcar en la política. "Se reunió con tres espacios, dos la querían en cargos legislativos", contaron en Toda la vida, el programa que conduce Viviana Saccone en Net TV.

Cada vez falta menos para las elecciones del 2023 y algunos partidos políticos empiezan a mirar al ambiente de los medios para buscar candidatos y así captar votos. En Argenzuela revelaron hace unos días que Viviana Canosa fue tentada para ser intendenta de La Matanza, pero no es la única periodista a la que le sonó el teléfono desde un espacio político.

En Toda la vida contaron que otra famosa recibió no una sino tres propuestas para desembarcar en la política. "He tenido algún acercamiento de distintos sectores de la política, en las elecciones de medio término y ahora para el 2023. Pero la verdad es que no me decido a ese cambio de vida porque me parece que el periodismo y hacer política son incompatibles", le reveló Marina Calabró al programa de Viviana Saccone.

Respecto a la decisión que tomó, la periodista de Lanata sin filtro agregó: "No creo en el periodismo militante. Implica también ponerle el cuerpo a una vocación de servicio público que también, en un punto, es un cimbronazo para toda la familia. Así que no es mi momento y creo soy más útil donde estoy. Hay que tener convicción, cuero duro y no tengo". De esta forma, Calabró dejó en claro que no está interesada en llegar a la política, aunque sea por el momento. Cabe recordar que además de ser periodista, la hija menor de Juan Carlos Calabró está recibida como politóloga.

Aseguran que Viviana Canosa fue tentada para ser intendenta

Mauro Federico reveló hace unos días en Argenzuela que Juntos por el Cambio estaría tanteando seriamente a la conductora anti derechos que no vive en La Matanza, dada su exposición en temas de actualidad política. "Juntos por el Cambio intenta buscar la grieta, y para eso necesita encontrar a una persona que genere cierta empatía con el gran público y esté fuera de la rosca política", indicó el panelista de Rial.

"A mediados de este años tiran la figura de Canosa en una reunión de mesa provincial y algunos se ríen, mientras otros intentan acercarla para alguna reunión. Y ahí es donde se produce la primera reunión, con varios dirigentes de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires y fue de tipo informal, donde no hubo un ofrecimiento concreto. Pasa que ella en ese momento tenía muy buena relación con La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei. Cuando la separan de A24, la contacta un armador para hacerle un ofrecimiento. Y acá empiezan los tironeos", cerró el periodista.