Una reconocida periodista destrozó a Nicole Neumann por imprudente: "¡No te filmes!"

Nicole Neumann viajó a La Pampa para acompañar a su pareja tras el accidente que sufrió y una periodista de espectáculos la destrozó por imprudente.

Una reconocida periodista de espectáculos apuntó contra Nicole Neumann por una actitud imprudente que tuvo la modelo en sus redes sociales. "No está bueno", aseguró la integrante de Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por la pantalla de Ciudad Magazine. Cabe recordar que el novio de Nicole, José Manuel Urcera sufrió un grave accidente durante el fin de semana en una carrera del TC, competencia de la que es parte.

La noticia del impactante accidente que vivió José Manuel Urcera durante el último fin de semana en el TC al chocar contra un muro de contención generó mucha preocupación en Nicole Neumann, que decidió dirigirse raudamente hacia La Pampa para acompañar a su pareja. Afortunadamente, tras el golpe el piloto pudo salir del vehículo por sus propios medios y fue atendido rápidamente por la Unidad Sanitaria médica del autódromo.

Pero el viaje que hizo Nicole Neumann para acompañarlo recibió algunas críticas durísimas por su imprudencia al volante. "Yo la re banco a Nicole, la he defendido varias veces, pero filmarse manejando no está bueno", disparó Estefi Berardi en Mañanísima. Entonces, Carmen Barbieri apuntó que seguramente la modelo tenía el celular fijo, pero la periodista opinó diferente. Para cerrar con su implacable observación, Berardi replicó: "Es con la mano, y se nota por el movimiento. Niki, mejor concéntrate en manejar ¡y no te filmes! No la critico, se lo diría a cualquiera".

El accidente de Manu Urcera: qué le pasó

Durante su última competencia en La Pampa en el marco de la competencia Turismo de Carretera, Manu Urcera colisionó contra otro auto y debió ser atendido de urgencia por el cuerpo médico. En medio de la carrera, Urcera perdió el control de su automóvil y terminó por chocarlo contra el vehículo de su compañero, Marcelo Agrelo.

Además, el auto del novio de Nicole Neumann se estrelló contra uno de los paredones de la pista y, como consecuencia, quedó bastante dañado. Pese al susto que generó la situación, unas horas después del accidente, Urcera reapareció en sus redes sociales y contó cómo atravesaba el momento.

"Quería contarles que estoy bien después del accidente. Estoy en el hospital realizándome unos chequeos. Cuando tenga mas información se las compartiré. Gracias por preocuparse y preguntar", compartió el joven piloto a través de su cuenta de Twitter. Por otro lado, los detalles del estado de Manu Urcera son reservados, pero parece que se recupera favorablemente.