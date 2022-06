Una panelista de Bendita dejó mudos a todos: "Años sin tener sexo"

Una histórica panelista de Bendita TV realizó una inesperada confesión íntima que sorprendió a todos.

Una panelista de Bendita sorprendió a todos con una inesperada confesión íntima. "Puedo estar años sin tener sexo", aseguró recientemente la periodista, que desde hace años es parte del panel del ciclo que conduce Beto Casella por la pantalla de El Nueve.

Una de las características que más sorprenden de Andy Kusnetzoff como conductor es su capacidad para siempre buscar -y encontrar en muchas ocasiones- que sus invitados se emocionen o se sientan cómodos para lanzar comentarios inesperados. Así sucedió en la última emisión de PH: Podemos Hablar, donde una de las famosas que fue a Telefe sorprendió con una confesión muy íntima.

Mientras se hablaba de "citas inolvidables", una de las celebridades invitadas contó una mala experiencia que había tenido en esa materia. "Yo tuve una cita y pensé que le había encantado, pero no le había encantado nada, obviamente, porque no volvió a llamar más. Era arquitecto", empezó revelando la famosa.

Respecto a otra cita a ciegas, rememoró: "Otra vez me pasó que salí con uno que me dijeron 'es para vos, es para vos'. Yo venía con una época de sequía tremenda, salí con...". Pero entonces Andy Kusnetzoff la interrumpió para saber a cuánto tiempo se refería al hablar de "sequía". La respuesta de la invitada no solo sorprendió al conductor sino también a varios de los demás famosos que estaban en el piso.

"Mucho tiempo, años sin estar con nadie", reconoció sin ruborizarse Edith Hermida, integrante histórica de Bendita TV. La reacción de todos los presentes fue igual, a excepción de Juana Repetto, quien aseguró que ella también había pasado más de un año sin tener relaciones sexuales. "¡No es tan importante, chicos! En el año 2007 me acuerdo que no pasó nada. Ustedes son todos muy sexuales", insistió Hermida, muy divertida.

La peor cita de Edith Hermida

Edith reveló su anécdota con este hombre, a quien describió como "un pelmazo", ya que se pasó toda la velada hablando sobre sí mismo. "Me contó toda su vida sexual con las últimas novias y yo tomé mucho y me pintó el pedo medio violento. Me dijo 'ahora habla vos’ y yo le conteste 'yo no te hablo nada, estuviste tres horas hablando de tus exnovias'", recordó la periodista.

Incluso detalló que el mozo tuvo que calentarles la comida y recargarle la copa de vino, por lo que terminó tomándose un litro entero ella sola. Como el hombre habló toda la noche sin parar, en un momento Edith se cansó y le pidió que la llevara a su casa. "Y le dije: 'Me llevo las flores, porque las flores no tienen nada que ver con vos'. Re violenta estuve. No pasó nada, ni un beso ni nada”, cerró.