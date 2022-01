Una nueva denunciante de Fabián Gianola rompió el silencio: "Se me tiró encima"

Una empleada doméstica habló por primera vez en televisión y relató una situación que vivió en la casa del actor.

Una nueva denunciante de Fabián Gianola habló por primera vez en la televisión, aunque prefirió no mostrarse ante cámara ni revelar su nombre y apellido. Se trata de una empleada doméstica que relató un momento vivido con el actor, donde éste se le insinuó sin su consentimiento.

"Yo pasaba por su casa y él salió a la calle", comenzó su relato la joven, quien trabajaba en una casa vecina a la de Gianola, ubicada en un barrio privado. "Me saludó y yo también a él. Ahí me dijo si quería conocer su casa y yo le dije 'bueno'. Y pasé".

"Pensé que era una persona seria, confiable", continuó la denunciante, en alusión al motivo por el que no sintió ningún tipo de inseguridad en su proceder, ya que lo conocía de los medios. Luego, en diálogo con Karina Mazzocco en A la Tarde, la joven empezó a relatar el momento en que notó las verdaderas intenciones de Gianola: "Cuando ya entré, él cerró la puerta de su casa, se metiró encima y me empezó a besar, a meter las manos por todos lados y me agarró la cola".

"Se desabrochó la ropa y puso mi mano en su ropa, para que le tocara su miembro", siguió la entrevistada y agregó, en relación al momento en que más temor sintió. Y añadió: "No me sentía bien, me lo quería sacar de encima. Y me dijo que no había nadie en la casa, lo que me hizo dar mucho más miedo, porque tenía como dos horas para poder hacer cualquier cosa".

Finalmente, la empleada pudo salir de la casa de Gianola con una excusa relacionada con su trabajo, que hizo que el actor le abriera la puerta: "Le dije que tenía que llegar a mi trabajo, que iba a llegar tarde o iba a tener problemas. Ahí me abrió la puerta".

Cómo fue el después de la situación vivida con Gianola en la vida de la empleada

"Yo después me sentí una estúpida, una tonta. Salí de ahí pensando 'qué le pasó'", comentó la denunciante, en alusión a la sensación de culpa que le quedó tras lo ocurrido. "En un principio no hice ninguna denuncia porque el conocido es él y a mí no me conoce nadie. Soy una empleada, entonces dije 'no me va a creer nadie, si salgo a decir eso'", agregó la denunciante y cerró en relación al momento que se sintió la necesidad de salir a hablar: "Cuando vi que comenzaron a salir las acusaciones contra él, ahí sí busqué al abogado delía para contarle lo que había pasado".