Una mujer se sacó y disparó contra Guido Kaczka en el estudio de Los 8 Escalones en El Trece: "Es una basura"

Una mujer se sacó en el estudio de Los 8 Escalones y atacó a Guido Kaczka. El video del momento se viralizó en las redes sociales.

Guido Kaczka es una importante figura de la televisión que comenzó su carrera como actor cuando era un niño y en su juventud cambió su rumbo hacia la conducción y producción de programas de entretenimiento. El conductor de TV se consolidó con programas como El Último Pasajero, A todo o Nada, Bienvenidos a Bordo y Los 8 Escalones. Este último ciclo fue donde Kaczka recibió una dura acusación por parte de una aspirante a concursante.

Un video del momento en que una chica que acudió a los estudios del programa de Guido para participar se volvió viral debido a la gran cantidad de insultos sin sentido que la joven soltó después de haber sido rechazada. La chica fue asistida por una persona de la producción, ya que estaba en medio de un brote de ira. Cabe aclarar que Kaczka no se encontraba presente en el estudio de TV en ese momento.

“Hola, acá estamos. Guido Kaczka es una basura. En los medios de comunicación tendríamos que defender los derechos. No defienden los derechos. Porque como yo digo, hay que hacer justicia, loco. Pasan por la televisión que mataron a una embarazada”, comenzó su descargo la joven con un desesperado tono de voz. Y siguió: “Acá no hacen justicia en este país. Tengo un problema. Me senté en una silla de ruedas, quiero una silla de ruedas. Tranquila, tranquila. Respirá, respirá, respirá. Escuchame una cosa, ¿querés que vayamos a un lugar a hablar más tranquilas y no adelante de todos?”.

La chica se mostró enojada por no haber sido seleccionada en el casting que deben hacer los aspirantes a participantes, ya que se consideraba apta para aparecer en televisión por los cursos que había tomado. “Hice stand up, hice años de actuación, andaba mal en rollers, era re deportista y mis músculos tienen memoria”, soltó y continuó con sus incongruencias.

Guido Kaczka contó la verdad de la situación ocurrida en el estudio donde graba Los 8 Escalones

“Vi los dos videos. Al programa van a participar diferentes personas. Va más gente de la que después termina participando. Algunos van a un casting y además hay una preselección. A ella se le dijo que iba a ir a una última selección. No iba a jugar porque estaba nerviosa. Entonces se puso nerviosa, cruzó al estudio y pasó eso. Después se tranquilizó”, relató el conductor de televisión en diálogo con Clarín.

El exesposo de Florencia Bertotti aclaró que el hecho ocurrió tres horas antes de que empezara el programa y que por ese motivo él no se encontraba en el estudio. “Se puso muy nerviosa. Se ve en el video cómo la productora la contiene. Después de eso, como estaba muy nerviosa, le preguntaron qué quería. Les dijo 'quiero hablar con una psicóloga'. Llamaron al padre. La convencieron de que no se vaya sola”, cerró.