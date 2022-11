Una jubilada le hizo un fuerte reclamo a Guido Kaczka en Los 8 Escalones: "La gente sufre"

Una jubilada llamada Teresa ganó los 2 millones de pesos en Los 8 Escalones del Millón (El Trece) y sorprendió a Guido Kaczka al hacerle un reclamo inesperado luego de recibir el premio.

Teresa se consagró como la ganadora al responder correctamente la pregunta final: cuál era el apodo del exdelantero argentino Mario Alberto Kempes, goleador de la Selección Argentina del Mundial de 1978. Al decir la respuesta correcta, "Matador", la mujer, quien tenía en brazos a un oso gigante de peluche que le había dado su nieto a modo de cábala, se llevó los dos millones.

"Teresa, ¡dos millones de pesos! Teresa se alza, gana los dos millones. De Villa Rosa, Teresa, que tiene seis hijos”, anunció Kaczka. "¡Y veinticuatro nietos y siete bisnietos! Esto va a servir para todos", sumó Teresa. Acto seguido, sorprendió a todos en el set con un fuerte reclamo.

"¿Por qué no le ponen una manija a este cartel?”, se quejó la ganadora. "¿Una manija?”, se preguntó Guido. “Sí, para que la gente lo pueda sostener. Yo veo que la gente sufre con el cartel”, explicó la jubilada. "Ah, claro. ¿Y el oso? No, el oso no se larga”, le respondió el conductor. "No. Duerme conmigo, hoy", aseguró Teresa. “Claro, no se lo vas a querer devolver a la nieta”, le contestó Kaczka. “No, le compro otro”, cerró la mujer.

Ganó el millón en Los 8 Escalones del Millón y conmovió a Guido Kaczka con su decisión

Un hombre de 40 años, llamado Nicolás, ganó dos millones de pesos en Los 8 Escalones y sorprendió a Kaczka y a todos los panelistas del programa al revelar que no iba a quedarse con el dinero, sino que pensaba donarlo.

"Nicolás tiene un millón de pesos. ¡Lo hizo! ¿Y el millón sería para...?", le preguntó Guido. "Lo dono completo", respondió el hombre. "¿Lo dona completo? ¿A dónde?", indagó Kaczka. En respuesta, Nicolás anunció que iba a donarlo a dos comedores: a uno de Coronel Pringles y a otro de Morón. "Ahí hay muchas necesidades", enfatizó.

“Todas las donaciones son súper buenas siempre, no por el hecho de donar, sino por la necesidad de los que ya no llegan. Cuando el Estado y todos llegamos hasta un nivel y hay otro más abajo, esos chicos comen con el esfuerzo de muchas donaciones, pero te puedo asegurar que es arroz, y si es carne, es guisada y es un pedacito si les toca”, concluyó el ganador.