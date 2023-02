Una figura pegó el portazo en El Trece y contó toda la verdad: "Hubo un quiebre"

La figura del canal del Grupo Clarín se fue y reveló los motivos de la fuerte decisión que tomó.

El mercado de pases de la televisión argentina sigue con fuertes movimientos y uno de los que más lo sufre es TN. La señal del Grupo Clarín que comparte mucho personal con El Trece perdió a figuras como Luciana Geuna (se fue de Telenoche, pero sigue en el cable), Diego Leuco y Bebe Contepomi. Todos hablaron en mayor o en menor medida de la decisión, pero una de las recientes personalidades que dejó el canal, lanzó fuertes declaraciones en las últimas horas.

“Vengo hace tiempo sintiendo que es un ciclo cumplido. Lo pensé , lo maduré, evalué todo, lo puse en la balanza y sentí que era el momento. Que para no traicionarme a mí misma, tenía que dar ese paso”, aseguró Eleonora Pérez Caressi a pocos días de definir que no seguirá en las pantallas de TN y El Trece.

La periodista, que se destacó entre otras cosas por su tarea en coberturas musicales, habló con Moskita Muerta por La Once Diez/Radio de la Ciudad y justificó la decisión: "En el canal estoy hace 17 años. Hubo un quiebre hace unos años en mi carrera cuando quise salir a la calle, y después se me fueron dando las cosas para hacer notas de música, luego estuve a cargo del prende y apaga con Lapegüe. Pero llegó el momento de dar otro paso”.

En cuanto a su futuro y los posibles destinos laborales, Caressi no confirmó que tenga cerrado un nuevo trabajo, pero se mostró abierta a actividades muy distintas. “Hoy no sé si quiero conducir, si quiero estar en la calle, si hago un casting y termino actuando, quiero estar en paz", planteó.

Y agregó: "Lo principal es no traicionarme, lo que quiero es no traicionarme, luché mucho por estar en el programa, siempre quiero estar en el lugar que me haga más feliz, y para saberlo es probar varias cosas, la vida es experiencia”. En ese sentido, la periodista, sostuvo que “esto no es abandonar la noticia". "Me gusta el formato, la información, la noticia, me gusta y me hace sentir una responsabilidad emocionante a la hora de comunicar, pero necesito cambiar”, completó.

Ante la situación de un futuro abierto, indicó: “Me gusta tener por delante un lienzo en blanco”. “Es emocionante responsabilizarme de mi vida, de poder tomar decisiones, sé que es un privilegio y elijo aprovecharlo”, finalizó.

Así se despidió la "Beba" Caressi

"Todos los finales son, en verdad, nuevos comienzos", expresó Eleonona Pérez Caressi, mejor conocida como "La Beba", quien desempeñó sus actividades como periodista especializada en música. Su renuncia se sumó a la de Bebe Contepomi, reconocido por su labor en la rama cultural, quien dejó TN meses atrás con una supuesta pelea con los directivos del canal, según se filtró.

"La vida se trata de tomar decisiones para ser felices, nada más ni nada menos", subrayó en un posteo realizado a través de una historia de Instagram. En una primera instancia, los motivos de la renuncia habían sido por disconformidad con el canal, de acuerdo a lo informado en distintos portales dedicados al mundo del espectáculo, pero no fue así.

"La Beba" se fue en buenos términos y por el momento, se desconoce su futuro laboral. La salida de la periodista se suma a la ola de renuncias en los distintos canales de televisión que se dieron en este último tiempo, más precisamente durante el verano, con focos de renuncia en TN, El Trece y América TV.