Una figura de TN se fue del canal: "Gracias por dejarme ser parte"

La conductora anunció su adiós y explicó las razones. Valeria Sampedro dejó de ser la compañera de Sergio Lapegüe en TN.

En TN se fue una de las figuras que encabezaba uno de los noticieros junto a Sergio Lapegüe. La noticia fue confirmada por la propia periodista, quien en las redes sociales confirmó las razones por las que dejó su lugar en la pantalla de cable perteneciente al Grupo Clarín.

Mediante Instagram, Valeria Sampedro aseguró: "Último día en Tempraneros y el reemplazo que me cambió la perspectiva de hacer noticias en la tele. Porque no dejamos de informar, pero me he reído a carcajadas a las 6 de la mañana y los que me conocen saben lo que soy recién amanecida". Cabe destacar que ella fue suplente de Roxy Vázquez, quien dio a luz y regresa a la conducción el próximo 16 de mayo.

"Esta gente, con @sergiolapegue a la cabeza, es un equipazo aceitadísimo que te hace el laburo facil y feliz. Los de delante de cámara, los que están detrás y quienes lo ponen al aire. Amé #Tempraneros. Gracias por dejarme ser parte", cerró Valeria Sampedro. De este modo, finalizó su participación en un lugar que se le asignó con una fecha de caducidad anunciada.

