Una de las conductoras estrella de TN se despidió este viernes al aire y emocionó a los espectadores. Pese a su emotivo adiós, la periodista dio detalles de cómo seguirá su carrera y quién ocupará su lugar en los mediodías del canal de noticias del Grupo Clarín.

Se trata nada menos que de Roxy Vázquez, quien tras la salida de su compañero Sergio Lapegüe también abandonó la conducción de Tempraneros por la pantalla de TN. Luego de varios años al frente de uno de los informativos más vistos de la primera mañana televisiva, la dupla dejará su lugar a Paula Bernini y Mario Massaccesi.

En ese sentido, el viernes fue el último programa de Vázquez como conductora de Tempraneros y aprovechó para hacer una emotiva despedida al aire. "Estoy muy agradecida con este horario pero era momento de dar un paso al costado y de bajarme y dejarle lugar a mis compañeros", comenzó la conductora. Ante la duda de muchos espectadores de cuál será el futuro de Roxy, la propia periodista contó que acompañará a Federico Seeber: “Me voy al mediodía, a partir del tres de febrero a las 13 horas y haremos el Almorzando".

"Este horario era muy complicado, vos te querés informar pero yo siempre pienso en el otro y digo que le podemos dar además de las sonrisas y ahí es donde pensamos en los chistes, algún detalle, tener buena onda y eso es lo que transmitimos", reflexionó Vázquez sobre su experiencia en la primera mañana. Emocionada, repasó lo que vivió mientras fue conductora de Tempraneros: "En estos años pasó divorcio, casamiento, nacimiento, pasó de todo. Pasó la vida entera, me paso al mediodía no me voy a ningún lado".

"Para mí es un día de celebración, de festejo y de nostalgia. Dejar un equipo, y una vida entera. Este equipo es muy consolidado", concluyó Roxy Vázquez, contándoles a Mario Massaccesi y Paula Bernini, que la escuchaban atentos junto al resto de sus compañeros.

Era obvio: se confirmó el nuevo canal al que se suma Viviana Canosa en 2025

El Trece planea renovar su programación para el 2025 y Viviana Canosa sería su figura de las tardes, según contó Ángel de Brito. "MDQ va en enero como reemplazo temporario. A partir de febrero el canal quiere que en ese horario debute Viviana Canosa conduciendo. Creo que mañana firma el contrato", sostuvo De Brito, quien cobró protagonismo en el chimento de la mano de Canosa en Los Profesionales de Siempre.

"Ella quería más abril, mayo, pero el canal necesita que debute en febrero en las tardes de El Trece. Va a hacer un magazine", agregó el conductor de LAM frente a sus angelitas. Luego, deslizó: "Ojo con Viviana en el chimento de vuelta". Cuando las angelitas se refirieron al posible equipo que acompañará a la conductora, De Brito solo atinó a responder que "los paneles están todos cambiando".