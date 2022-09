Una figura de Telefe dejó plantada a Natalia Oreiro y se fue de vacaciones

Natalia Oreiro y toda la producción de Telefe sufrió una baja inesperada. De quién se trata.

Una importante figura de Telefe dejó plantada a Natalia Oreiro antes del estreno del ciclo "¿Quién tiene la máscara?". A poco del debut, la invitada se tomó vacaciones cuando deberian estar en plena grabación, motivo por el cual causó revuelo en el canal.

Se trata de la ausencia de Wanda Nara, quien iba a ser parte junto a Roberto Moldavsky, Lizy Tagliani y Karina "La Princesita", pero se fue de vacaciones y ahora están buscando un reemplazo. Por este motivo, Telefe apuró la grabación del programa que tendrá a Natalia Oreiro como conductora.

La tensión absoluta se adueñó del canal y a contra reloj, Wanda Nara abandonó el ciclo del cual iba a ser parte. "Se aburrió y dejó todo tirado para irse de vacaciones. Ni ella se aguantó el programa", lanzó el periodista de rating y espectáculos, Nacho Rodríguez, a través de su cuenta de Twitter.

La apuesta del programa de Natalia Oreiro es competir con Canta Conmigo Ahora, reality show conducido por Marcelo Tinelli en El Trece, ya que faltan muy pocos episodios para el final de La Voz Argentina. En este contexto, deberán encontrar un reemplazo de inmediato para poder llevar adelante las grabaciones correspondientes.

De momento, no se sabe a dónde se fue ni por cuánto tiempo. Tampoco por qué fue que tomo esa decisión, por lo que, a partir de ahora, solo estarán abocados a conseguir a otra figura para el ciclo que se emitirá por Telefe, Mi Telefe y Pluto TV.

De qué se tratará el programa

Oreiro, quien estrenó a fines de julio Santa Evita, la miniserie basada en el homónimo libro de Tomás Eloy Martínez y que se encuentra disponible en la plataforma Star+, estará al frente de esta propuesta en la que figuras de las más variadas disciplinas competirán al desplegar su destreza musical y ocultar su identidad con máscaras y trajes de pies a cabeza.

Tanto los investigadores como el público serán quienes voten por las mejores performances y, cada día, habrá un eliminado que finalmente se quitará la máscara y revelará su identidad. "La felicidad que tengo (...) ¡¡Feliz de ser parte!! Gracias Telefe por confiar en mí", manifestó la actriz uruguaya a través de sus redes sociales.

Cuándo se estrena

El reality tendrá lugar el próximo lunes 12 a las 22.30 por la pantalla de Telefe. El programa se podrá ver de lunes a jueves y los domingos a las 22.30. La competencia contará con veinticuatro famosos que con su voz y actitud deberán cantar en vivo sin revelar su identidad y deberán mantener el anonimato para avanzar hacia la final.

Yanina Latorre insultó a Wanda Nara en vivo en LAM

Yanina Latorre protagonizó un escandaloso momento al aire en LAM (América TV) mientras conversaba con sus compañeras sobre las internas entre Wanda Nara y Telefe. Aunque creyó que estaban en un corte, insultó a la empresaria y rápidamente una de sus colegas la frenó al grito de: "¡Estás al aire, Yani!".

Según Latorre, Wanda podría ser sancionada por Telefe ya que todavía no llegó a grabar todos los episodios que tenía pactados para su nuevo programa, La Máscara, que tiene fecha de estreno fijada para el lunes 12 de septiembre. En vez de cumplir con lo pautado, la empresaria se fue de viaje a Turquía a último momento porque a Mauro Icardi le ofrecieron firmar un contrato con un club.

Mientras en pantalla mostraban historias de Instagram de Wanda, Fernanda Iglesias comentó sobre Telefe: "Contratan gente que no es profesional, solo porque es mediática". Fue entonces cuando Yanina no pudo evitar decir: "Para mí le chupan el orto y no es nadie, esta mina no te levanta un punto de rating". "¡Estás al aire, Yani!", le gritó una de sus compañeras, pero ya era demasiado tarde. "Y bueno...", contestó la "angelita".