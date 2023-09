Una figura de la moda contó el lado oculto de su relación con Pampita: "La tuve encerrada"

Uno de los mediáticos que más sabe de moda reveló una anécdota impensada sobre la famosa "Guerra de las modelos", que tuvo a Pampita en un rol central.

Antes de su vida de lujos Carolina "Pampita" Ardohain fue la protagonista central de la "Guerra de las modelos", un recordado episodio mediático de finales de los '90 que la enfrentó a las entonces famosas modelos Julieta Prandi y Nicole Neumann. Ahora, el famoso diseñador Claudio Cosano se animó a contar una impensada anécdota sobre su relación con Pampita en ese momento tenso de su carrera y su polémica estrategia para retenerla en un mega desfile.

Invitado a La jaula de la moda (Ciudad Magazine), Cosano recordó la "Guerra de las modelos" y cómo se tejió una red de envidia hacia una debutante Pampita, a quien tildaban de "muqui" en sus primeros años en la pasarela. “Yo me había olvidado, pero fui un poquito el que hizo ese bolonqui. Yo junté a las tres”, explicó el diseñador favorito de Mirtha Legrand, sorprendido por las imágenes y videos de archivo de la pelea que movió el amperímetro de los magazine más vistos del momento.

Fue Horacio Cabak, conductor del ciclo que opina sobre los looks de los famosos, quien recordó que Claudio Cosano logró juntar a Pampita, Nicole Neumann y Julieta Prandi en un mismo desfile, a pesar de los rumores que apuntaban a una feroz relación entre ellas. “Fue porque lo tenía todo en secreto, porque si se enteraban, no iban”, aseguró el diseñador.

En ese momento, el panelista Fabián Medina Flores sumó: “Y las tenías a todas en diferentes habitaciones, inclusive a una en un hotel”. "No, no, no. A Caro la tuve encerrada en un hotel tres días. Se había venido de Chile. Fue para que no se enteren las otras dos. Y el día del desfile se me armó un bolonqui que no había manera…. ¡Pero lo logré! ¡Lo logré y junté a las tres!”, reveló Cosano sobre el detrás de escena de la foto que pasó a la historia de la moda argentina de los '90.

El desconsolado llanto de Pampita al aire en Noche al Dente: "Me rompe el alma"

Todo comenzó cuando Fer Dente le preguntó por qué había elegido la canción Fix You, de Coldplay, para su presentación al programa. Visiblemente conmovida, "Pampita" explicó: "Me encanta ese tema. Esa canción se la escribió Chris Martin a Gwyneth Paltrow cuando era su mujer, cuando había fallecido su padre y ella estaba destruida, con un dolor en el alma tremendo”.

En este sentido, agregó que el vocalista de Coldplay habla en la canción sobre "agarrar ese corazón roto y volverlo a unir con paciencia, con cariño". "Este tema lo escucho y me rompe el alma. Me representa, es salir a hacer las cosas y volver a mi hogar que son mis hijos y mi esposo. Y Rober (García Moritán) cuando me propuso matrimonio me puso ese tema”, recordó, aún conmovida.