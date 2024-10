Una figura de El Trece reveló su pasado con Cecilia Bolocco: "Le debo mi puesto"

Cecilia Bolocco Mario Massaccesi comienzos

El periodista y conductor de Cuestión de Peso, Mario Massaccesi, reveló una inédita historia que conecta sus inicios en El Trece con la modelo chilena y ex primera dama de Argentina Cecilia Bolocco y cómo le debe su posición en el canal.

"A la Bolocco le debo mi puesto en El Trece y mi primer viaje. Era la presentación oficial, a fines de los 90. Llegamos tarde, ya se habían ido todos los medios y dentro de la casa de Eduardo Menem estaban Carlos Menem y Cecilia Bolocco", comenzó relatando el periodista en una nota a Radio Rivadavia.

En esa línea, continuó: "Yo estaba sin la nota y en ese momento sale Martín Menen, que era muy jovencito y le dije que hacía cinco días que trabajaba en el canal. Entonces el me dijo que me quedara tranquilo que me iba a traer a Cecilia, a Bolocco padre, a Carlos Menem (hijo) y su papá, y que iba a tener la nota con los cuatro".

"Yo pensé que me estaba chamuyando, porque era muy jovencito y al rato vino con los cuatro. A partir de esa nota, en el canal me mandaron al primer viaje porque les encantó", recordó con cariño la figura de El Trece.

El enojo de Mario Massaccesi

Mario Massaccesi abandonó por un momento su habitual simpatía y se mostró enojado en Cuestión de Peso al reprender a los participantes del reality que busca mejorarle la calidad de vida a un grupo de personas con obesidad. La bronca del conductor con una polémica actitud de los concursantes que buscan ganarle a la balanza semana a semana.

Al aire en Cuestión de Peso, Massaccesi se mostró indignado con la actitud rezagada que tuvieron los 8 participantes del reality en el entretenimiento al aire libre. “Espero que se disculpen todos a Maru porque no estuvo bueno lo que pasó. Lo vimos recién. Maru tiraba consignas y ustedes estaban en cualquiera”, sostuvo el periodista.

​​​​​​Los participantes mostraron una actitud defensiva y Massaccesi no dudó en seguir retándolos con un firme: “¡No está bueno!”. A los comentarios desaprobatorios se sumó el profesor de educación física Sergio Verón, quien deslizó que esta actitud de los concursantes "es moneda corriente". “Me llamó una psicóloga que trabaja en educación terapéutica y me dijo que no quería ir más al grupo porque no lo podía manejar”.

“Juegan, están con el teléfono, escuchan música, ven videos, y la parte específica de trabajar con la obesidad no la puedo hacer”, sentenció Verón. Para cerrar el momento de tensión, Mario Massaccesi resumió que es lo que espera de todos los participantes de Cuestión de Peso: "Se llama respeto".