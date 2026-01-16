Una figura de América TV renunció en vivo y anunció que se va de Buenos Aires: "Mi novio"

Una figura de América TV renunció en vivo y anunció que se va de Buenos Aires.

Cande Mazzone, una de las cronistas más queridas de LAM, anunció su renuncia al programa para priorizar su vida personal y apostar a la convivencia lejos de la capital. Con la voz quebrada, la periodista confirmó que dejará su puesto para mudarse a la Patagonia junto a su pareja, el futbolista Alejandro Gutiérrez. "Estoy a nada de llorar. Me sensibilicé... No me quiero ir, es una decisión familiar", confesó frente a cámara.

La decisión llega tras un 2025 difícil para la pareja, marcado por la distancia geográfica. "Este año cumplo 12 años con él y el último tiempo tuvimos una relación a distancia. Mi novio renovó contrato con su equipo (Club Social y Deportivo Madryn) y me voy a vivir al Sur con él", explicó Cande Mazzone.

Cabe recordar que la noticia del compromiso ya había sido anticipada por Ángel de Brito a finales de diciembre, cuando mostraron el anillo de propuesta que recibió durante sus vacaciones. Ahora, Mazzone dio detalles de la logística nupcial: "El casamiento va a ser en diciembre. En Buenos Aires será el civil y la fiesta, y en Colombia la Iglesia con otra celebración".

Cande Mazzone renunció a LAM y anunció que se va a vivir al Sur.

Los agradecimientos

Antes de cerrar su etapa en el canal, Cande dedicó unas palabras muy sentidas al conductor del ciclo, destacando el crecimiento que tuvo bajo su ala: "Sos un gran líder y un gran jefe. Sabés lo que te quiero. Soy mejor profesional desde que entré a LAM".