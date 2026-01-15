Sorpresa por la nueva renuncia en LAM: lo contó al aire y entre lágrimas

La renuncia de LAM que nadie esperaba.

La salida se conoció de la manera más directa y emotiva. Santiago Riva Roy confirmó su renuncia a LAM (América TV), el ciclo de espectáculos que lidera Ángel de Brito, y relató en primera persona los motivos que lo llevaron a tomar una decisión que, según confesó, no fue sencilla pero sí necesaria.

El periodista lo contó al aire de El ejército de la mañana, el ciclo de Bondi Live, donde explicó que atraviesa un momento de replanteo profesional. Allí reconoció que su intención es dejar el trabajo en la calle para abrirse a nuevas oportunidades dentro del medio. “Laburo 12 horas diarias. Hablé con Ángel de Brito hace bastante y me sinceré”, introdujo al comenzar su descargo.

Lejos de hablar de un conflicto o una pérdida de entusiasmo, Riva Roy aclaró que su salida está vinculada al desgaste y a la necesidad de cambiar de ritmo. “Además de que laburaba mucho, quería hacer la transición de dejar la calle, no por falta de amor o de pasión, me encanta el móvil, pero necesitaba laburar menos”, explicó. En ese sentido, también reconoció que no estaba logrando el rendimiento esperado en el streaming y que decidió plantear la situación con honestidad.

Según contó, la charla con Ángel de Brito fue clave para tomar la decisión. “Si estoy libre o disponible, quizá empiezo a crecer y a tener más chances para hacer panelismo u otro camino. Ángel me dijo que me apoyaba y entendía la decisión, y que me mantuviera firme en eso”, relató con esperanza sobre esta fuerte decisión que tomó.

El mensaje de Ángel de Brito tras la renuncia

Luego de la despedida al aire, Ángel de Brito también le dedicó unas palabras públicas al cronista a través de las redes sociales: “Sos el mejor @santiagorivaroy. Un gran profesional y hace miles de años que trabajamos juntos. Bienvenido siempre a LAM”.